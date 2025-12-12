Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lei Marilia Mendonça: entenda o que diz norma aprovada na Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou, a lei que leva o nome da cantora de sertanejo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/12/2025 - 13:20 h
Câmara dos Deputados aprova Projeto de Lei em homenagem a Marília Merndonça
Câmara dos Deputados aprova Projeto de Lei em homenagem a Marília Merndonça -

A Câmara dos Deputados avançou para eternizar o legado da cantora de sertanejo Marília Mendonça nesta quinta-feira, 11. Os parlamentares aprovaram o Projeto de Lei (PL) nº 5.808/23 que leva o mesmo nome da cantora e reconhece oficialmente a música caipira e sertaneja como parte da cultura nacional.

Vale ressaltar que a proposta ainda vai seguir para votação no Senado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Projeto de Lei foi apresentado no fim de 2023 pela deputada Flávia Morais (PDT-GO), o texto surgiu com o pretexto de homenagear a cantora, que faleceu em novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente de avião.

De acordo com a deputada, o projeto “reconhece o importante papel desempenhado por essa artista na promoção da música caipira e sertaneja ao longo de sua carreira”.

A Justificativa do PL ainda destaca que “a aprovação do Projeto de Lei ‘Marília Mendonça’ é essencial para garantir o reconhecimento e a preservação da música caipira e sertaneja como parte integrante da cultura nacional, assegurando que essa tradição musical continue a enriquecer a diversidade cultural do Brasil”.

Leia Também:

Tragédia: jogador de futsal morre após cair do telhado de hotel
Anvisa proíbe comercialização de perfume e maquiagem capilar
Homem morre em torneio de comer melancia cujo prêmio era batata frita
Nova CNH: prova prática poderá ser feita em carro automático

A proposta já havia sido analisada pela Comissão de Cultura e pela Comissão de Constituição e Justiça antes da votação que aconteceu nesta quinta-feira. Caso o PL seja aprovado no Senado, ele será transformado em lei e passará a valer imediatamente após sua publicação.

Confira os pontos que quis a Lei Marília Mendonça:

  • Art. 1º – Fica reconhecida a música caipira e sertaneja como manifestação da cultura nacional.
  • Art. 2º – O poder público incentivará o ensino da viola caipira como meio de preservação da memória da música caipira e sertaneja.
  • Art. 3º – Esta lei fica denominada Lei Marília Mendonça.
  • Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

lei Marília Mendonça música música sertaneja projeto lei

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Câmara dos Deputados aprova Projeto de Lei em homenagem a Marília Merndonça
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Câmara dos Deputados aprova Projeto de Lei em homenagem a Marília Merndonça
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Câmara dos Deputados aprova Projeto de Lei em homenagem a Marília Merndonça
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Câmara dos Deputados aprova Projeto de Lei em homenagem a Marília Merndonça
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x