Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Anvisa proíbe comercialização de perfume e maquiagem capilar

Falta de registro motivou ação contra os produtos

Agência Brasil

Por Agência Brasil

12/12/2025 - 12:56 h
Imagem ilustrativa da imagem Anvisa proíbe comercialização de perfume e maquiagem capilar
-

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta quinta-feira, 11, a proibição da comercialização de dois cosméticos no Brasil. De acordo com agência, a decisão foi tomada por falta de registro.

Os produtos proibidos são a Deo Colônia Amantikir, da empresa Aon Indústria de Cosméticos Naturais Ltda., e a Maquiagem Capilar Mavi Pang Hair Shadow, de origem desconhecida.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Anvisa foi notificada da venda desses materiais, mas o registro como cosméticos é obrigatório por serem de alto risco.

Leia Também:

Periquito-da-praia funciona? Estudo comprova efeito analgésico
Refrigerante zero oferece mais risco ao fígado do que o tradicional
Mutirão oferece 400 vagas gratuitas para prevenção do câncer de pele

A medida proíbe a distribuição, produção, divulgação, comercialização e o uso dos itens.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anvisa cosméticos proibição saúde pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Play

Covid 5 anos: profissionais de saúde relembram desafios da pandemia

x