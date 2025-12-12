SAÚDE
Anvisa proíbe comercialização de perfume e maquiagem capilar
Falta de registro motivou ação contra os produtos
Por Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta quinta-feira, 11, a proibição da comercialização de dois cosméticos no Brasil. De acordo com agência, a decisão foi tomada por falta de registro.
Os produtos proibidos são a Deo Colônia Amantikir, da empresa Aon Indústria de Cosméticos Naturais Ltda., e a Maquiagem Capilar Mavi Pang Hair Shadow, de origem desconhecida.
A Anvisa foi notificada da venda desses materiais, mas o registro como cosméticos é obrigatório por serem de alto risco.
A medida proíbe a distribuição, produção, divulgação, comercialização e o uso dos itens.
