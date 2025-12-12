Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Homem morre em torneio de comer melancia cujo prêmio era batata frita

Caso aconteceu em resort, durante uma "atividade recreativa"

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/12/2025 - 11:13 h
Imagem ilustrativa da imagem Homem morre em torneio de comer melancia cujo prêmio era batata frita
-

Um homem de 37 anos morreu, nesta quinta-feira, 11, após participar de uma competição que tinha como objetivo comer melancias e o prêmio final era uma porção de batata frita. O caso aconteceu dentro de um resort, no interior de São Paulo.

A atividade recreativa, intitulada "Boca na Melancia", foi promovida pelo São Pedro Thermas Resort. Testemunhas afirmam que o homem teria se engasgado com um pedaço da fruta durante a competição.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ele chegou a ser socorrido pelos guarda-vidas do estabelecimento, que realizaram massagens de reanimação até a chegada dos Bombeiros, no entanto, ele não resistiu.

Resort alega parada cardiorrespiratória

Leia Também:

Associação 7x campeã baiana de karatê realiza competição em Salvador
Time europeu x Santa Cruz? Clube espanhol disputará competição no Brasil
Brasil tem cervejas consideradas as melhores do mundo em competição

Entretanto, o São Pedro Thermas Resort afirma que a vítima teve uma parada cardiorrespiratória. Segundo o texto, a família do homem está recebendo acolhimento e suporte.

"Assim que nossa equipe tomou ciência da situação, todos os procedimentos de emergência foram imediatamente acionados, incluindo a prestação dos primeiros socorros e o chamado da ambulância para o atendimento adequado. O hóspede foi prontamente encaminhado ao hospital com vida, onde, lamentavelmente, veio a óbito", disse a nota.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a vítima se engasgou com um alimento e foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de São Pedro e segue sob investigação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Competição engasgamento investigação Morte primeiros socorros Resort

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x