Homem morre em torneio de comer melancia cujo prêmio era batata frita

- Foto: Divulgação/São Pedro Thermas Resort

Um homem de 37 anos morreu, nesta quinta-feira, 11, após participar de uma competição que tinha como objetivo comer melancias e o prêmio final era uma porção de batata frita. O caso aconteceu dentro de um resort, no interior de São Paulo.

A atividade recreativa, intitulada "Boca na Melancia", foi promovida pelo São Pedro Thermas Resort. Testemunhas afirmam que o homem teria se engasgado com um pedaço da fruta durante a competição.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele chegou a ser socorrido pelos guarda-vidas do estabelecimento, que realizaram massagens de reanimação até a chegada dos Bombeiros, no entanto, ele não resistiu.

Resort alega parada cardiorrespiratória

Entretanto, o São Pedro Thermas Resort afirma que a vítima teve uma parada cardiorrespiratória. Segundo o texto, a família do homem está recebendo acolhimento e suporte.

"Assim que nossa equipe tomou ciência da situação, todos os procedimentos de emergência foram imediatamente acionados, incluindo a prestação dos primeiros socorros e o chamado da ambulância para o atendimento adequado. O hóspede foi prontamente encaminhado ao hospital com vida, onde, lamentavelmente, veio a óbito", disse a nota.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a vítima se engasgou com um alimento e foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de São Pedro e segue sob investigação.