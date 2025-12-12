BRASIL
Homem morre em torneio de comer melancia cujo prêmio era batata frita
Caso aconteceu em resort, durante uma "atividade recreativa"
Por Luiza Nascimento
Um homem de 37 anos morreu, nesta quinta-feira, 11, após participar de uma competição que tinha como objetivo comer melancias e o prêmio final era uma porção de batata frita. O caso aconteceu dentro de um resort, no interior de São Paulo.
A atividade recreativa, intitulada "Boca na Melancia", foi promovida pelo São Pedro Thermas Resort. Testemunhas afirmam que o homem teria se engasgado com um pedaço da fruta durante a competição.
Ele chegou a ser socorrido pelos guarda-vidas do estabelecimento, que realizaram massagens de reanimação até a chegada dos Bombeiros, no entanto, ele não resistiu.
Resort alega parada cardiorrespiratória
Entretanto, o São Pedro Thermas Resort afirma que a vítima teve uma parada cardiorrespiratória. Segundo o texto, a família do homem está recebendo acolhimento e suporte.
"Assim que nossa equipe tomou ciência da situação, todos os procedimentos de emergência foram imediatamente acionados, incluindo a prestação dos primeiros socorros e o chamado da ambulância para o atendimento adequado. O hóspede foi prontamente encaminhado ao hospital com vida, onde, lamentavelmente, veio a óbito", disse a nota.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a vítima se engasgou com um alimento e foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de São Pedro e segue sob investigação.
