Brasil tem cervejas consideradas as melhores do mundo em competição

Competição de cerveja colocou o Brasil no topo - Foto: Freepik

O Brasil mostrou mais uma vez sua força no cenário cervejeiro internacional. Sete rótulos nacionais foram premiados no European Beer Star, um dos concursos mais prestigiados do mundo, realizado nesta quarta-feira, 19, em Munique, na Alemanha.

Cinco cervejas brasileiras conquistaram a medalha de ouro e outras duas garantiram a prata, colocando o país entre os grandes destaques da competição.

O ranking foi liderado pela Alemanha, que somou 71 prêmios, seguida por Itália (37), Estados Unidos (19) e Áustria (14). A informação é do site do Globo Rural.

Medalhistas de ouro

Brotas Beer Schwarzbier (Categoria Dark Lager)

Leopoldina Italian Grape Ale Riesling (Categoria Italian Grape Ale)

Leopoldina Session IPA (Categoria Session India Pale Ale)

Leopoldina IPA (Categoria India Pale Ale)

Craft Beer is Dead Weizenbock (Categoria Ultra Strong Beer)

Medalhistas de prata

Leopoldina Italian Grape Ale Gewurtraminer (Categoria Italian Grape Ale)

Terminus 2025 (Categoria Wood – And Barrel – Aged Strong Beer)

Brasil é destaque em competição de cerveja

Entre os destaques está a Brotas Beer Schwarzbier, produzida no interior de São Paulo. De baixa fermentação, o rótulo apresenta notas discretas de maltes torrados, aroma suave de lúpulos europeus e baixo amargor.

A cerveja já acumula 22 premiações, incluindo a prata no próprio European Beer Star em 2017.

“Receber ouro em um estilo alemão complexo e delicado em plena Baviera é o reconhecimento do nosso trabalho de aperfeiçoamento ano após ano”, celebrou Márcio Sacafin, fundador da Brotas Beer.