GASTRONOMIA

Brasil tem cervejas consideradas as melhores do mundo em competição

Sete rótulos nacionais foram premiados na Alemanha

Por Luiz Almeida

18/09/2025 - 0:12 h
O Brasil mostrou mais uma vez sua força no cenário cervejeiro internacional. Sete rótulos nacionais foram premiados no European Beer Star, um dos concursos mais prestigiados do mundo, realizado nesta quarta-feira, 19, em Munique, na Alemanha.

Cinco cervejas brasileiras conquistaram a medalha de ouro e outras duas garantiram a prata, colocando o país entre os grandes destaques da competição.

O ranking foi liderado pela Alemanha, que somou 71 prêmios, seguida por Itália (37), Estados Unidos (19) e Áustria (14). A informação é do site do Globo Rural.

Medalhistas de ouro

  • Brotas Beer Schwarzbier (Categoria Dark Lager)
  • Leopoldina Italian Grape Ale Riesling (Categoria Italian Grape Ale)
  • Leopoldina Session IPA (Categoria Session India Pale Ale)
  • Leopoldina IPA (Categoria India Pale Ale)
  • Craft Beer is Dead Weizenbock (Categoria Ultra Strong Beer)

Medalhistas de prata

  • Leopoldina Italian Grape Ale Gewurtraminer (Categoria Italian Grape Ale)
  • Terminus 2025 (CategoriaWood – And Barrel – Aged Strong Beer)

Brasil é destaque em competição de cerveja

Entre os destaques está a Brotas Beer Schwarzbier, produzida no interior de São Paulo. De baixa fermentação, o rótulo apresenta notas discretas de maltes torrados, aroma suave de lúpulos europeus e baixo amargor.

A cerveja já acumula 22 premiações, incluindo a prata no próprio European Beer Star em 2017.

“Receber ouro em um estilo alemão complexo e delicado em plena Baviera é o reconhecimento do nosso trabalho de aperfeiçoamento ano após ano”, celebrou Márcio Sacafin, fundador da Brotas Beer.

