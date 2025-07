Biergarten faz edição em Salvador com shows e cervejas artesanais

Evento propõe um reencontro com o clima leve e musical das primeiras edições - Foto: Divulgação

O Biergarten está de volta a Salvador com uma edição especial que resgata a essência do evento. No dia 19 de julho, a partir das 16h, o Trapiche Barnabé recebe o projeto com uma programação musical que inclui Lutte, Banda Monarka, Música DJ e DJ Katy Apino, além de opções de gastronomia e cervejas artesanais.

Com o tema 'Pra quem é raiz, o rolê é Bier', o evento propõe um reencontro com o clima leve e musical das primeiras edições, celebrando a trajetória do projeto idealizado pela Feed Experience Hub.

“Essa edição é um presente para quem construiu o Bier com a gente desde o começo. Queremos resgatar o clima original e fazer todo mundo se sentir em casa de novo”, afirma Bruno Boscolo, sócio da produtora.



O palco da experiência será o Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio, local que já recebeu algumas das edições mais marcantes do Biergarten. Com vista para o pôr do sol, o público poderá curtir shows ao vivo com repertórios que passeiam pelo reggae, MPB, pop rock e música eletrônica — gêneros que fazem parte da identidade do evento.



Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e também poderão ser adquiridos no local.