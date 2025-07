Festa Trivela volta após 15 anos, mas detalhe chama a atenção

Durval Lelys agitou os fãs com a novidade - Foto: Divulgação

Durval Lelys agitou os fãs da axé music nesta quarta-feira, 16, ao anunciar o retorno da Trivela, uma das festas mais emblemáticas dos anos 2000. Depois de quase 15 anos de pausa, o evento criado pelo cantor, e que marcou gerações com seu formato inovador de trio elétrico, volta ao circuito ainda no segundo semestre de 2025.

A retomada da Trivela começa com edições em duas capitais brasileiras. No dia 13 de setembro, a festa desembarca em Natal, na Arena das Dunas. Já no dia 18 de outubro, o público do Rio de Janeiro poderá reviver a energia do projeto no Riocentro.

No entanto, um detalhe chamou a atenção nas redes: ainda não há informações sobre uma data em Salvador.

"Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Chegou a hora da tripulação embarcar no evento mais aguardado de todos os tempos", afirmou Durvalino.

Os ingressos para as primeiras edições já estão à venda pela plataforma Ingresse, com valores a partir de R$ 150.