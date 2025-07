Festa gratuita! NEOJIBA completa 18 anos com 4 dias de evento

Os eventos celebram o aniversário do NEOJIBA - Foto: Victor Eduardo

O aniversário de dezoito anos do Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA), contará com uma programação especial para o público de Salvador. O grupo celebrará a data com quatro eventos gratuitos na próxima semana.

Na quinta-feira, 17, o Coro Comunitário faz um ensaio aberto, no Parque do Queimado, às 19h; já o Coro Juvenil e Orquestra NEOJIBA se apresentam na sexta-feira, 18, e no sábado, 19, no Teatro Salesiano, também a partir das 19h.

No domingo, a graça fica para os grupos musicais dos núcleos do NEOJIBA de Salvador e municípios da Região Metropolitana, no Parque do Queimado, começando às 9h e indo até às 17h.

O aniversário de dezoito anos do NEOJIBA tem o patrocínio da Sicoob e da Vestas, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Repertório musical

A programação do domingo começa às 9h, com apresentação da Banda Sinfônica. Em seguida, alternam-se nos espaços do Parque do Queimado e diversas formações dos Núcleos de Prática Musical (NPM) do NEOJIBA. A Banda Nordestina, a Banda Nordestina Experimental e o grupo de Iniciação Musical do Núcleo Nordeste de Amaralina fazem a segunda apresentação do dia, seguidos da Banda Sinfônica da Paz e da Banda Sinfônica Intermediária, do Núcleo Bairro da Paz.

A Orquestra Sinfônica e a Camerata de Sopros, do Núcleo SESI Itapagipe, e o Coro Infantil fazem as últimas apresentações da manhã. Às 12h20, A Orquestra Pedagógica Experimental (OPE) se apresenta, seguida pela Orquestra e Coral Santa Dulce, do Núcleo CESA, de Simões Filho. A Orquestra de Cordas e os coros do Núcleo Mata Escura, a Orquestra Sinfônica, de Lauro de Freitas, e a Orquestra Avançada de Violão, de Pirajá, são as atrações seguintes.

O Núcleo de Cordas Dedilhadas é o próximo a subir ao palco, com apresentações da Orquestra de Cordas Dedilhadas e da Camerata Juvenil de Violões. A programação se encerra com uma apresentação do Coro Infantojuvenil do NEOJIBA, às 16h20, e da Orquestra Castro Alves (OCA), às 17h.