Última foto de Rita Lee é revelada e surpreende a web

Roberto de Carvalho e Rita Lee - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A última foto de uma das parcerias mais icônicas da música brasileira foi divulgada nesta quinta-feira, 10. O artista Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, compartilhou um registro inédito de um momento reservado entre os dois antes do falecimento da cantora, em maio de 2023.

O músico e produtor divulgou a fotografia nas redes sociais acompanhada da legenda "nossa última foto juntos". Alguns emojis de coração e estrelas também foram escritos em homenagem à parceria que seguiu viva desde 1976.

Veja:

Rita e Roberto iniciaram um relacionamento na década de 70, que culminou no casamento em 1996. Além de parceiros de vida, que tiveram três filhos — Beto Lee, João e Antônio — o casal era uma dupla artística e, ao lado do guitarrista, a cantora escreveu suas canções de maior sucesso.

Durante uma dinâmica, em que um entrevistava o outro, realizada em 2020, Roberto de Carvalho descreveu com muito carinho a sua relação com Rita Lee, afirmando que via a 'genialidade' na compositora onde muitos viam 'esquisitice'.

"Como você me aguenta há 44 anos? Confissão: Sou uma mulher esquisita, ex-presidiária, ex-AA (Alcoólicos Anônimos), ex-NA (Narcóticos Anônimos), não sei cozinhar, sou cinco anos mais velha, sem peito, sem bunda e fumante", perguntou Rita.

"Sou teleguiado pela paixonite há 44 anos, espero que tenhamos pelo menos mais 44 anos pela frente. Só consigo visualizar a antítese do que está nesta confissão. Quando você se declara esquisita, vejo original e genial. Ex-presidiária por injustiça, vítima da repressão. Não precisa cozinhar, eu cozinho pra você", respondeu Roberto.

A música sempre esteve mergulhada na relação no casal, que chegou a se cruzar pela primeira, em meados de 1975, quando ela recebeu uma fita k7 com a gravação de "Bandido Corazón", de Ney Matogrosso.