Jazz nas escolas públicas: projeto leva música e cidadania à estudantes

Um auditório cheio de jovens atentos, instrumentos afinados e um som que rompe barreiras sociais: assim foi o lançamento oficial do projeto Som em Movimento, promovido pela Associação Jazz na Avenida, na manhã desta quarta-feira, 9, no Colégio Estadual David Mendes Pereira, localizado no bairro São Rafael.

O evento contou com a participação especial da banda Invitation Jazz, que realizou um concerto didático, introduzindo o público escolar ao universo sofisticado e envolvente do jazz, um estilo musical ainda pouco explorado nas periferias, mas com grande potencial formativo.

Mais que uma aula de música, o projeto tem como objetivo promover educação cidadã, acesso à arte e protagonismo juvenil por meio de oficinas, rodas de conversa, visitas culturais e concertos interativos.

“O Som em Movimento é um desejo antigo da nossa associação. Acreditamos na música como porta de entrada para o conhecimento, a cultura e o crescimento pessoal. E com esse projeto, a gente quer mostrar que esse espaço também pertence à juventude periférica”, explicou Elisete Evelyn Bonifácio Sá, pedagoga, coordenadora do projeto e doutoranda em Políticas Sociais e Cidadania.

Abrir horizontes

Financiado por meio da Política Nacional Aldir Blanc, o projeto vai oferecer três laboratórios ao longo do semestre: percepção musical, fundamentos da música popular brasileira e acessibilidade cultural. Ao final do percurso formativo, os alunos apresentarão os aprendizados em uma mostra cultural marcada para abril de 2026.

Entre os estudantes, está Ronald Cavalcante, 17 anos, estudante do 2º ano do ensino médio e músico com oito anos de experiência em viola de arco pelo programa Neojibá.

Ronald, que sonha em cursar música na universidade, vê no projeto uma oportunidade de expansão artística: “Meu sonho é trazer a viola de arco para o jazz. Nunca vi isso antes, e quero ser esse artista que inova. Participar do Som em Movimento é mais um passo nesse caminho”.

Para Ronald, a música representa uma conexão profunda com sua humanidade: “Quando estou tocando, eu vivo experiências que nenhuma outra atividade me proporciona. É um encontro com minha essência”, afirma o jovem, emocionado.

A diretora da escola, Marília Malhado, celebrou a chegada do projeto à unidade. “O jazz estimula o cognitivo, a concentração e amplia o repertório musical dos alunos. É uma oportunidade rara para eles vivenciarem algo fora de sua realidade cotidiana”, declarou.

A coordenadora pedagógica, Cássia Santos, reforça que a expectativa é de impacto positivo, tanto na vida escolar quanto pessoal dos estudantes. “Receber esse projeto é um presente. Muitos dos nossos alunos vêm de comunidades carentes e têm pouco acesso à cultura. O Som em Movimento vai abrir horizontes e revelar talentos”, disse.

Mesmo com número limitado de vagas, apenas 40, o projeto pretende alcançar toda a comunidade escolar por meio de atividades abertas, apresentações e o estímulo ao compartilhamento entre os colegas.

