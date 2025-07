Síndrome K estreia single com participação de Marcello Pompeu

A banda lançará o clipe no segundo semestre - Foto: Aline Loureiro

A banda Síndrome K iniciou a produção do videoclipe do seu mais novo single, chamado “7 Mil Giros”, lançado recentemente e disponível em todas as plataformas digitais. A produção está prevista para ser lançada no segundo semestre de 2025.

“Pensamos em compor uma música que representasse também a cena do automobilismo que é forte na Bahia e ela surgiu quando levei Miguel para uma experiência onde acelerei o carro de 0 a 100 KM/hora em apenas 02 segundos, gerando assim, a canção 7 Mil Giros”, explica Márcio Dantas, baterista da Síndrome K.

O grupo ainda contou com a ajuda de Marcello Pompeu, considerado como um dos grandes produtores do segmento do rock nacional e vocalista da banda Korzus. Ele participou de toda a produção do single e do audiovisual.

“Foi uma honra e satisfação ter cantado e produzido a faixa 7 Mil Giros da banda Síndrome K, onde recebi todas as condições para realizar esse grande trabalho. Estou muito feliz com o feedback que estamos recebendo do público e que venha o videoclipe e um novo álbum”, disparou Marcello.

Conheça a banda

Com dois discos gravados, “Aqui se Paga”, de 2021, e “Sobreviventes do Mal”, de 2023, a banda Síndrome K passeia entre o thrash metal tradicional e o moderno, inserindo uma sonoridade melódica e agressiva na cena musical do underground nacional.

O grupo já realizou duas participações no show da banda Angra em Salvador e também concedeu entrevistas para os canais do YouTube, sites e revistas especializadas na cena do rock, entre eles, o Tour Rock Brasil.