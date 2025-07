Jefferson Beltrão exalta Festival A TARDE FM: “Grande sucesso”

O evento acontece em agosto - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O lançamento do Festival A TARDE FM foi um verdadeiro sucesso nesta quarta-feira, 9, no Cocar Showroom, Rio Vermelho. Integrante da equipe de comunicadores da rádio, Jefferson Beltrão afirmou que o evento deve ser incluído na grade cultural de Salvador.

“A gente está aqui celebrando um evento que marca o lançamento do festival A TARDE FM. Certamente um evento cultural, mas eu penso que a gente está celebrando a música como um canal de conexão entre pessoas, emoções, experiências”, disse ele, em entrevista ao Portal A TARDE.

“Eu fico muito satisfeito e acho que é um orgulho total para todos nós da A TARDE FM em contribuir para transformar Salvador mais uma vez num ponto de encontro, em ponto de conexões. É isso o nosso propósito”, destacou.

O jornalista ainda prometeu que a festa será um sucesso. “A gente trabalha com música, com informação para conectar pessoas, para transmitir emoções e o festival chega com essa intenção. Então está apenas começando. É um festival que promete entrar no calendário cultural de Salvador e tenho certeza que vai ser um grande sucesso”, completou.

Grade de atrações

Jefferson ainda elogiou a grade de atrações do festival, que conta com BaianaSystem, Edson Gomes, Rael, Margareth Menezes e outros. As apresentações serão divididas em dois dias: 30 e 31 de agosto.

“A gente preza pela diversidade, tem vários estilos, vários ritmos, Margareth Menezes, BaianaSystem, Edson Gomes, Rael, que é um rapper paulista, super bem na fita e tem Tati, uma cantora belíssima, muito talentosa, de Feira de Santana, mas que já tem uma projeção nacional”, afirmou.

“Eu tenho certeza que o público vai gostar muito. É um pedacinho dessa diversidade cultural que nós temos e acho que é obrigação nossa estar atento a todas as vertentes, todos os ritmos, todos os públicos. Vai ser muito legal”, disse.

Por fim, o radialista fez um convite especial aos ouvinte. “Olha, quem ouve gosta, então sabe o que a gente vai colocar para você ouvir. Certamente você tem um gosto apurado e venha pra cá, venha fazer parte desse nosso time e participar desse festival A TARDE FM que vai contribuir para que todos nós sejamos cada vez mais propagadores dessa energia boa, dessa cultura que Salvador tem e que a gente assina embaixo”, concluiu.

Confira a programação completa:

30 de agosto (sábado)

Sandra Sá

BaianaSystem

Thathi

Banda Oliveira com participação de Margareth Menezes

31 de agosto (domingo)

Maria Gadú

Edson Gomes

Rael

Marcus Clement

Os ingressos já podem ser comprados no site da Ticket Maker.