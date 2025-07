Multiartista baiana Calu Manhães apresenta pocket show no Pelourinho

Calu Manhães apresenta show autoral - Foto: Divulgação | Mamirawá

“Eu me considero uma multiartista, gosto de dançar, faço aula de dança, levo isso para os shows. Estudo um pouco de piano, violão, pandeiro, percussão... Mas meu foco principal na música é o canto, de fato”, diz Calu Manhães, 24, uma das vozes em destaque na nova cena musical aqui da Bahia, que levará ao palco do Sesc Pelourinho, nesta quinta-feira, 17, às 20h, o show Essência, em formato pocket.

O espetáculo intimista antecipa o lançamento do seu EP Calu Manhães ao Vivo, que sai ainda este ano. A artista assina a direção musical do show ao lado do produtor musical Cássio Nobre, com quem ela trabalha desde o início de sua carreira. Diz Calu que o produtor teve papel fundamental na construção do show e no desenvolvimento musical, combinando elementos das tradições populares que ajudaram a moldar a sonoridade do espetáculo.

“Cássio me conhece desde pequenininha, sempre tivemos um diálogo muito fluido. Eu trazia o novo, e ele, um pesquisador de samba chula e tradições populares, trazia esse conhecimento. Ele toca viola de dez cordas, viola machete... Então, é como se ele trouxesse a raiz que eu amo, e eu fosse inserindo o pop, o novo. A gente dirige o show juntos, justamente fazendo essa mesclagem”, detalha a artista.

Após a apresentação no Sesc Pelourinho, Essência segue para o Teatro Gamboa, em uma edição especial que amplia a proposta do espetáculo. Além do show, a artista irá conduzir uma contação de histórias e uma roda de conversa, em que compartilha com o público suas memórias, inspirações e processos criativos.

Amanhã, a cantora dividirá o palco com o cantor Fatel, vocalista da banda A Trupe Poligodélica. O artista, original de Juazeiro, também carrega afetos e afinidade artística em seu repertório e identidade musical. Segundo Calu, foi a partir da interpretação conjunta da canção Béradêro, de Chico César, que ela percebeu a sintonia entre as suas vozes e, a partir daí, decidiu retomar essa parceria no show desta quinta-feira.

“Desde que cantamos juntos essa música, percebi que tínhamos uma linguagem em sintonia. Ele tem uma relação forte com o aboio também, então essa presença faz muito sentido nesse espetáculo”, observa Calu.

E por falar em canções, o repertório do show inclui composições autorais da artista, canções de domínio público adaptadas por Calu e releituras afetivas, como Flor de Maracujá, eternizada e bastante conhecida na voz de Gal Costa, e Canoa, canoa, de Milton Nascimento.

Há ainda espaço para obras de compositores contemporâneos, como Joana Terra. Além disso, a artista faz questão de destacar a canção Limoeiro, composta em parceria com Dona Toninha, puxadora de ladainhas do Terno das Almas – tradição de Igatu, distrito do município de Andaraí, aqui na Bahia. A voz de Dona Toninha também abre a faixa em um sample potente, seguido por uma batida afrobeat. “Cada canção tem uma cena pensada. Tem coreografia, tem luz, tem elementos do circo, do teatro, da dança”, conta Calu.

Ritmos e identidade

O destaque da cantora para a canção Limoeiro não foi por acaso: a artista é natural da mesma cidade de Toninha. Calu cresceu entre as ladainhas do Terno das Almas, as festas de reisado, o teatro comunitário e os discos de Marisa Monte, Caetano e Milton Nascimento que rodavam em casa.

“Todas essas referências são implementadas em suas composições artísticas atualmente. Sempre estive muito rodeada pela arte local: Terno de Reis, Terno das Almas, capoeira... Tudo isso me atravessou desde cedo. Também havia o Circo do Capão, um grupo de teatro na região. Eu mesma fazia teatro na escola comunitária Brilho do Cristal. Todas essas experiências foram formando minha base artística”, complementa a artista.

| Foto: Divulgação | Juliana Mello

Aos poucos, Calu também foi sendo atravessada por outras vertentes musicais e manifestações culturais, como o coco, o maracatu, as rodas de capoeira — prática que ela mantém há mais de 12 anos — e pelo pagodão baiano, que chegava pelas caixas de som da rua.

“Era uma mistura bem eclética entre o que vinha da rua e o que meus pais colocavam pra tocar em casa. Com isso, fui me encantando por Pernambuco, pelo maracatu, cavalo-marinho... Minha mãe toca flauta transversal, tenho um tio que toca cello (violoncelo). Não cheguei a ter músicos profissionais na família, mas sempre houve muita musicalidade ao redor”, enfatiza a cantora.

Segundo a artista, o show Essência une o popular ao pop, a tradição ao afrobeat, as ladainhas ao jazz. “Eu quis construir um espetáculo que refletisse minha trajetória e também provocasse um diálogo com o público jovem sobre a força e a atualidade da cultura popular brasileira”, diz a cantora sobre o show.

Calu Manhães ao Vivo

Após essas apresentações em Salvador, a artista se prepara para lançar seu mais novo álbum, intitulado Calu Manhães ao Vivo. O EP contará com oito faixas e vídeos individuais de cada música, que serão lançados em seu canal no YouTube.

O produto audiovisual foi gravado ao vivo durante a apresentação do show Essência em 2024, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. “Pra mim, foi a realização de um sonho. Ver essas ideias, que existiam só na minha cabeça, ganhando vida no palco da Sala do Coro foi muito emocionante. Misturei o circo, a dança, o teatro e a música. É como se toda a minha trajetória artística estivesse ali. Registrar isso era essencial pra mim”, relembra a artista.

Sem data definida para o lançamento, Calu preferiu manter o suspense em torno do novo EP. “Como é um registro do show, vamos lançar tudo junto. E mesmo que o show se chame Essência, preferimos não nomear o EP assim — ele será Calu Manhães ao Vivo. O álbum Essência ainda virá futuramente, como outro projeto”, afirma.

Nas apresentações do show Essência, Calu Manhães diz querer provocar conexões entre o palco e a plateia. Para ela, o espetáculo é um convite para um retorno às raízes, ao reconhecimento da memória e da cultura popular como força vital.

“O que eu espero é que, a partir da conexão com a minha essência, com aquilo que trago no show, as pessoas possam também se reconectar com a própria essência. Que consigam se lembrar do que realmente tem valor em suas vidas, reconhecer suas origens e se aproximar da cultura popular de raiz do Brasil com um novo olhar”, finaliza.

Calu Manhães no show ‘Essência’ / Amanhã, 20h / Teatro Sesc-Senac Pelourinho (Largo do Pelourinho, 19 - Centro Histórico) / R$ 40 e R$ 20, R$ 32 (credencial Sesc)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.