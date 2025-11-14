Time europeu x Santa Cruz? Clube espanhol disputará competição no Brasil

Villarreal e Real Madrid - Foto: Reprodução I Instagram

Em junho deste ano, aproveitando a pausa feita para o Mundial de Clubes, surgiu a Vitória Cup, uma disputa de amistosos no Brasil. Crescendo pouco a pouco, o torneio tem entrado na pré-temporada europeia, e promete contar com a presença de confrontos entre brasileiros e europeus em julho de 2026.

Um deles é o espanhol Villarreal CF, que firmou acordo com a Vitória Cup e disputará três amistosos contra adversários ainda não revelados no Brasil. A competição, que se consolida como o maior torneio de pré-temporada brasileiro, reunirá algumas das principais equipes do mundo ao longo de duas grandes edições no ano.

Assim, o torneio poderá confrontar clubes espanhóis como o Villarreal com clubes como o Santa Cruz, equipe da Série D do Brasileirão. Outros times como Botafogo, América de Cali, Santos, Defensa y Justicia, Sporting Cristal, Vélez Sarsfield, e Olimpia já estão confirmados na competição.

Para Vinicius Domingues, diretor-executivo da competição, a participação do clube europeu é um marco que amplia o prestígio do evento: "Trazer o Villarreal é um marco. É um clube com história, identidade e metodologia reconhecidas globalmente. A presença deles eleva o nível técnico e internacional do torneio".

O CEO do Villarreal, Fernando Roig Negueroles, também destacou a importância de atuar pela primeira vez em solo brasileiro. "É um passo significativo para o clube. O Brasil ocupa posição central em nossa estratégia global", afirmou.

Vitória Cup 2026 | Foto: Divulgação I Vitória Cup

"Queremos ampliar nossa presença e fortalecer o trabalho iniciado com a Pelé Academia. Participar da Vitória Cup será uma experiência esportiva e institucional de enorme valor", completou Negueroles.

A relação entre o Villarreal e o país já ganhou holofotes recentemente. Em 2024, como parte da parceria com a Pelé Academia, o Cristo Redentor foi iluminado com a camisa do clube, em uma imagem que viralizou no mundo inteiro.

Duas edições da Vitória Cup 2026

A organização confirmou que a temporada 2026 terá duas versões especiais do torneio, ambas com clubes brasileiros enfrentando grandes forças do cenário internacional. A primeira confrontará o Brasil com a América do Sul de 5 a 25 de janeiro, na pré-temporada brasileira.

A segunda, de 4 a 30 de julho, confronta Brasil e Europa, movimentando o calendário nacional no meio do ano. Os jogos das duas edições serão disputados nos principais estádios do Brasil, para transformar 2026 no ano em que a Vitória Cup será vivida em nível nacional, de Norte a Sul.