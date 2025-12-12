Tragédia: jogador de futsal morre após cair do telhado de hotel

Corpo de Bombeiros e Samu atuaram no resgate - Foto: Ilustrativa | Pixabay

Um atleta de futsal de 20 anos morreu após sofrer uma queda do telhado de um hotel localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O acidente ocorreu no fim da tarde de quinta-feira, 11, no Hotel Onda Mar Recife, da Rede Andrade, onde o jovem estava hospedado com a equipe da Caratoíra Escolinha de Futebol (CEF), de Vitória, no Espírito Santo.

Luiz Felipe Gomes de Jesus teria acessado a área superior do prédio quando perdeu o equilíbrio e caiu. A queda aconteceu por volta das 17h, na Rua Ernesto de Paula Santos. Uma hóspede relatou que o atleta despencou em um ponto de difícil acesso, situado entre o sistema de ar-condicionado e uma parede, o que exigiu apoio do Corpo de Bombeiros no resgate.

O Samu foi acionado e, após a retirada do corpo, confirmou o óbito no local. A Polícia Civil informou que um inquérito está em andamento na Delegacia de Boa Viagem e reforçou que "mais informações poderão ser repassadas após a conclusão de todos os fatos".

Durante a madrugada de sexta-feira, 12, a Caratoíra Escolinha de Futebol lamentou o ocorrido nas redes sociais, descrevendo o episódio como "uma tragédia". A postagem comunicou "com profunda tristeza" a morte do atleta e pediu que o "Senhor que o receba de braços abertos e que conforte o coração de sua mãe, de seus familiares e de todos que o amavam".

A escola também destacou o desejo de que seja possível "orar por sua alma sem julgamentos, e que o Senhor ampare seus amigos", concluindo a nota com a mensagem: "Deus nos dê força para enfrentar este momento de dor e dificuldade, iluminando nossos passos e consolando nossos sentimentos".

Em solidariedade, a Federação de Futebol de Salão do Espírito Santo decretou luto de três dias e suspendeu as competições em andamento. No comunicado oficial, a entidade afirmou que "manifesta sua mais profunda solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de equipe", além de assegurar que presta "todo o apoio necessário à família e ao CEF neste momento de imensa dor".