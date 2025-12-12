BRASIL
Tragédia: jogador de futsal morre após cair do telhado de hotel
Entidades do futsal prestam apoio à família e à equipe após morte do atleta
Por Luan Julião
Um atleta de futsal de 20 anos morreu após sofrer uma queda do telhado de um hotel localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O acidente ocorreu no fim da tarde de quinta-feira, 11, no Hotel Onda Mar Recife, da Rede Andrade, onde o jovem estava hospedado com a equipe da Caratoíra Escolinha de Futebol (CEF), de Vitória, no Espírito Santo.
Luiz Felipe Gomes de Jesus teria acessado a área superior do prédio quando perdeu o equilíbrio e caiu. A queda aconteceu por volta das 17h, na Rua Ernesto de Paula Santos. Uma hóspede relatou que o atleta despencou em um ponto de difícil acesso, situado entre o sistema de ar-condicionado e uma parede, o que exigiu apoio do Corpo de Bombeiros no resgate.
O Samu foi acionado e, após a retirada do corpo, confirmou o óbito no local. A Polícia Civil informou que um inquérito está em andamento na Delegacia de Boa Viagem e reforçou que "mais informações poderão ser repassadas após a conclusão de todos os fatos".
Durante a madrugada de sexta-feira, 12, a Caratoíra Escolinha de Futebol lamentou o ocorrido nas redes sociais, descrevendo o episódio como "uma tragédia". A postagem comunicou "com profunda tristeza" a morte do atleta e pediu que o "Senhor que o receba de braços abertos e que conforte o coração de sua mãe, de seus familiares e de todos que o amavam".
A escola também destacou o desejo de que seja possível "orar por sua alma sem julgamentos, e que o Senhor ampare seus amigos", concluindo a nota com a mensagem: "Deus nos dê força para enfrentar este momento de dor e dificuldade, iluminando nossos passos e consolando nossos sentimentos".
Em solidariedade, a Federação de Futebol de Salão do Espírito Santo decretou luto de três dias e suspendeu as competições em andamento. No comunicado oficial, a entidade afirmou que "manifesta sua mais profunda solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de equipe", além de assegurar que presta "todo o apoio necessário à família e ao CEF neste momento de imensa dor".
