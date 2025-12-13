Menu
SHOW

Jovens lotam a Arena A TARDE para prestigiar Léo Foguete

Rebeca Nascimento | Portal MASSA!

Por Rebeca Nascimento | Portal MASSA!

13/12/2025 - 19:09 h
Evento acontece neste sábado, 13 -

Jovens de diversas partes de Salvador e Região Metropolitana (RMS) marcaram presença no evento Villa Sunset, na Arena A TARDE, neste sábado, 13, para prestigiar o show de Léo Foguete.

Ansioso, o público contou como se sentiu quando souberam que o cantor estaria na capital baiana. "Quando eu vi, mandei no grupo dos meus amigos, falei pra todo mundo vim e comprei [o ingresso]", disse Felipe Bahia, de 15 anos.

O adolescente estava acompanhado da tia e da prima, Malu Aberceb, de 14 anos, que também é fã do pernambucano e revelou ter começado a acompanhar o artista neste ano. Emocionada, Malu contou como estava se sentindo. "Eu estou muito feliz e realizada".

Quem também estava empolgada foi Clara Costa, 13 anos. Ela relatou que gosta de Léo, mas que não conseguiu ir em outro show dele, porém, neste sábado ganhou essa nova oportunidade. "Eu fiquei muito feliz, teve o primeiro e eu não consegui ir e esse eu consegui", comemorou.

Daniela Mercury cobra STF por demora em ação contra Eduardo Bolsonaro
Pôr do Som 2026 é confirmado em Salvador com Daniela Mercury
Onde curtir forró de graça em Salvador neste fim de semana

Fãs de Lauro de Freitas marcam presença

Não foi só o público de Salvador que compareceu ao show. Maria Eduarda, de 14 anos, que estava com Clara e a mãe da amiga, saiu de Lauro de Freitas para curtir a apresentação de Léo. "Eu sei todas as músicas dele e o acompanho ", destacou a jovem.

Além de Léo Foguete, a galera poderá prestigiar a apresentação do cantor baiano Guga Meyra.

x