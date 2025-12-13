Jovens lotam a Arena A TARDE para prestigiar Léo Foguete

Evento acontece neste sábado, 13 - Foto: Rebeca Nascimento | Portal Massa!

Jovens de diversas partes de Salvador e Região Metropolitana (RMS) marcaram presença no evento Villa Sunset, na Arena A TARDE, neste sábado, 13, para prestigiar o show de Léo Foguete.

Ansioso, o público contou como se sentiu quando souberam que o cantor estaria na capital baiana. "Quando eu vi, mandei no grupo dos meus amigos, falei pra todo mundo vim e comprei [o ingresso]", disse Felipe Bahia, de 15 anos.

O adolescente estava acompanhado da tia e da prima, Malu Aberceb, de 14 anos, que também é fã do pernambucano e revelou ter começado a acompanhar o artista neste ano. Emocionada, Malu contou como estava se sentindo. "Eu estou muito feliz e realizada".

Quem também estava empolgada foi Clara Costa, 13 anos. Ela relatou que gosta de Léo, mas que não conseguiu ir em outro show dele, porém, neste sábado ganhou essa nova oportunidade. "Eu fiquei muito feliz, teve o primeiro e eu não consegui ir e esse eu consegui", comemorou.

Fãs de Lauro de Freitas marcam presença

Não foi só o público de Salvador que compareceu ao show. Maria Eduarda, de 14 anos, que estava com Clara e a mãe da amiga, saiu de Lauro de Freitas para curtir a apresentação de Léo. "Eu sei todas as músicas dele e o acompanho ", destacou a jovem.

Além de Léo Foguete, a galera poderá prestigiar a apresentação do cantor baiano Guga Meyra.