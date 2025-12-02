MÚSICA
Villa Sunset com Léo Foguete e Guga Meyra acontece na Arena A TARDE
Evento será no dia 13 de dezembro, às 16h, com ingressos já à venda
Por Redação
A primeira edição do Villa Sunset acontece no dia 13 de dezembro, a partir das 16h, na Arena A TARDE, no Caminho das Árvores. O projeto une música, clima leve e o astral do pôr do sol em Salvador, reunindo dois nomes de destaque que prometem comandar uma tarde inesquecível: Léo Foguete e Guga Meyra.
Aos 20 anos, Léo Foguete é um dos maiores fenômenos nacionais da atualidade. . Seu álbum “Obrigado Deus” alcançou o Top 200 do Spotify Global, feito que o consagrou como o único brasileiro na posição, e ainda se tornou o CD mais ouvido do Brasil. Atualmente, ele lidera as paradas com “Última Noite”, faixa que permanece há mais de 10 semanas entre as mais tocadas, além de outras canções que figuram no Top 100.
Ao lado dele, quem também brilha no Villa Sunset é o baiano Guga Meyra, considerado um dos grandes nomes desta geração. Cantor, compositor e instrumentista talentoso, Guga traz uma sonoridade marcada por suingue, originalidade e carisma, sempre aliada à alta qualidade musical. Seu repertório mistura referências da Bahia contemporânea, conquista novos públicos e reafirma sua posição como uma das vozes mais promissoras da atualidade.
Villa Sunset
O Villa Sunset contará com setor único e classificação +14. Os ingressos já estão disponíveis no site da Ticket Maker e em diversos pontos físicos.
SERVIÇO
- Evento: Villa Sunset
- Atrações: Léo Foguete | Guga Meyra
- Local: Arena A Tarde – Caminho das Árvores
- Data: 13 de dezembro (sábado)
- Horário: 16h
- Classificação: +14
Vendas Online
Pontos Físicos
- Pida Shopping Piedade
- Pida Shopping Paralela
- Pida Salvador Norte Shopping
- Pida Shopping Salvador
- Ingressos Bahia – Shopping Barra
- Loja Ticket Maker
Formas de Pagamento
- Cartão (até 3x sem juros)
- Pix
- Débito
- Dinheiro (PDV)
