Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Villa Sunset com Léo Foguete e Guga Meyra acontece na Arena A TARDE

Evento será no dia 13 de dezembro, às 16h, com ingressos já à venda

Redação

Por Redação

02/12/2025 - 11:07 h | Atualizada em 02/12/2025 - 16:33
Léo Foguete e Guga Meyra
Léo Foguete e Guga Meyra -

A primeira edição do Villa Sunset acontece no dia 13 de dezembro, a partir das 16h, na Arena A TARDE, no Caminho das Árvores. O projeto une música, clima leve e o astral do pôr do sol em Salvador, reunindo dois nomes de destaque que prometem comandar uma tarde inesquecível: Léo Foguete e Guga Meyra.

Aos 20 anos, Léo Foguete é um dos maiores fenômenos nacionais da atualidade. . Seu álbum “Obrigado Deus” alcançou o Top 200 do Spotify Global, feito que o consagrou como o único brasileiro na posição, e ainda se tornou o CD mais ouvido do Brasil. Atualmente, ele lidera as paradas com “Última Noite”, faixa que permanece há mais de 10 semanas entre as mais tocadas, além de outras canções que figuram no Top 100.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Djavan anuncia grande turnê com show em Salvador; veja preços
Ivete Clareou encanta Salvador com convidados e clima de micareta
"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Ao lado dele, quem também brilha no Villa Sunset é o baiano Guga Meyra, considerado um dos grandes nomes desta geração. Cantor, compositor e instrumentista talentoso, Guga traz uma sonoridade marcada por suingue, originalidade e carisma, sempre aliada à alta qualidade musical. Seu repertório mistura referências da Bahia contemporânea, conquista novos públicos e reafirma sua posição como uma das vozes mais promissoras da atualidade.

Villa Sunset

O Villa Sunset contará com setor único e classificação +14. Os ingressos já estão disponíveis no site da Ticket Maker e em diversos pontos físicos.

SERVIÇO

  • Evento: Villa Sunset
  • Atrações: Léo Foguete | Guga Meyra
  • Local: Arena A Tarde – Caminho das Árvores
  • Data: 13 de dezembro (sábado)
  • Horário: 16h
  • Classificação: +14

Vendas Online

Pontos Físicos

  • Pida Shopping Piedade
  • Pida Shopping Paralela
  • Pida Salvador Norte Shopping
  • Pida Shopping Salvador
  • Ingressos Bahia – Shopping Barra
  • Loja Ticket Maker

Formas de Pagamento

  • Cartão (até 3x sem juros)
  • Pix
  • Débito
  • Dinheiro (PDV)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena a tarde Guga Meyra Léo Foguete Villa Sunset

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Léo Foguete e Guga Meyra
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Léo Foguete e Guga Meyra
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Léo Foguete e Guga Meyra
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

Léo Foguete e Guga Meyra
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

x