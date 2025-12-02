Villa Sunset com Léo Foguete e Guga Meyra acontece na Arena A TARDE

Léo Foguete e Guga Meyra - Foto: Divulgação

A primeira edição do Villa Sunset acontece no dia 13 de dezembro, a partir das 16h, na Arena A TARDE, no Caminho das Árvores. O projeto une música, clima leve e o astral do pôr do sol em Salvador, reunindo dois nomes de destaque que prometem comandar uma tarde inesquecível: Léo Foguete e Guga Meyra.

Aos 20 anos, Léo Foguete é um dos maiores fenômenos nacionais da atualidade. . Seu álbum “Obrigado Deus” alcançou o Top 200 do Spotify Global, feito que o consagrou como o único brasileiro na posição, e ainda se tornou o CD mais ouvido do Brasil. Atualmente, ele lidera as paradas com “Última Noite”, faixa que permanece há mais de 10 semanas entre as mais tocadas, além de outras canções que figuram no Top 100.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao lado dele, quem também brilha no Villa Sunset é o baiano Guga Meyra, considerado um dos grandes nomes desta geração. Cantor, compositor e instrumentista talentoso, Guga traz uma sonoridade marcada por suingue, originalidade e carisma, sempre aliada à alta qualidade musical. Seu repertório mistura referências da Bahia contemporânea, conquista novos públicos e reafirma sua posição como uma das vozes mais promissoras da atualidade.

Villa Sunset

O Villa Sunset contará com setor único e classificação +14. Os ingressos já estão disponíveis no site da Ticket Maker e em diversos pontos físicos.

SERVIÇO

Evento: Villa Sunset

Atrações: Léo Foguete | Guga Meyra

Local: Arena A Tarde – Caminho das Árvores

Data: 13 de dezembro (sábado)

Horário: 16h

Classificação: +14

Vendas Online

Pontos Físicos

Pida Shopping Piedade

Pida Shopping Paralela

Pida Salvador Norte Shopping

Pida Shopping Salvador

Ingressos Bahia – Shopping Barra

Loja Ticket Maker

Formas de Pagamento