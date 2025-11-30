Menu
SHOW CLAREOU

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Cantora reforça apoio ao clube um dia depois do jogo contro o Mirassol

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

30/11/2025 - 21:02 h
Ivete Sangalo não perdeu a chance de mostrar sua paixão pelo Vitória, usando a camisa do time, na chegada ao Wet, em Salvador, para o show Clareou A cantora, torcedora declarada do clube, apareceu com o uniforme rubro-negro um dia depois da equipe vencer o Mirassol por 2 a 0, no Barradão, neste sábado, 29.

A chegada de Ivete com a camisa do clube chamou atenção do público na entrada do evento e repercutiu nas redes sociais.

O gesto reforça a relação antiga da artista com o time, que costuma ser lembrada em apresentações e entrevistas.

Vídeo

x