"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória
Cantora reforça apoio ao clube um dia depois do jogo contro o Mirassol
Por Jair Mendonça Jr
Ivete Sangalo não perdeu a chance de mostrar sua paixão pelo Vitória, usando a camisa do time, na chegada ao Wet, em Salvador, para o show Clareou A cantora, torcedora declarada do clube, apareceu com o uniforme rubro-negro um dia depois da equipe vencer o Mirassol por 2 a 0, no Barradão, neste sábado, 29.
A chegada de Ivete com a camisa do clube chamou atenção do público na entrada do evento e repercutiu nas redes sociais.
O gesto reforça a relação antiga da artista com o time, que costuma ser lembrada em apresentações e entrevistas.
