Ivete Clareou encanta Salvador com convidados e clima de micareta

Ivete Sangalo transformou o Wet em um encontro de samba, festa e emoção

Ivete Sangalo transformou o Wet em um encontro de samba, festa e emoção neste domingo, 30, durante a passagem da turnê Clareou por Salvador.



O espetáculo, inspirado na obra de Clara Nunes e marcado por arranjos renovados e releituras, reuniu participações de Seu Jorge, Liniker, Péricles, Mumuzinho, Xanddy Harmonia, Márcio Victor e É o Tchan.

No palco 360°, Ivete surgiu animada, interagindo com o público e fazendo brincadeiras que arrancaram gargalhadas da plateia. Logo no início da apresentação, ela saudou a plateia com seu carisma característico.

“Boa tarde, Salvador! Vocês já sabem como é que eu estou aqui, não sabem? Naquela onda nossa. Eu vou dar boa tarde a vocês, mas é que a gente está o dia inteiro junto. Aliás, quando é que a gente não está junto, né, minha gente?”, disse.

Empolgada, continuou: “Eu digo a vocês, eu respeito a todos os outros lugares. A minha casa é um lugar muito poderoso, muito especial”. E ainda brincou: “Além de ser a maior cantora do Brasil, com a licença que eu tenho, o mais importante não é isso, o mais importante é que eu sou a preferida de vocês. Para quem sentiu gosto, não esquece mais”.

A turnê, que estreou em São Paulo e percorre capitais brasileiras antes de virar um audiovisual em 2026, ganhou momentos especiais com as participações.



Brincadeiras e comentários no palco

Dias após anunciar a separação — confirmada nessa quinta-feira, 27 — Ivete brincou com a plateia e ironizou o clima dizendo que todos estavam paquerando ela e entrou na onda dos gritos do público, sempre muito animada e sorridente durante todo o show.

O momento mais falado da noite aconteceu quando ela chamou Seu Jorge ao palco e provocou risadas ao brincar que a música 'Tô Namorando Aquela Mina' tinha sido feita “pra ela”. A cantora, no improviso e com tom de festa entre amigos, reforçou essa postura ao longo de toda a apresentação.

Durante a participação de Xanddy Harmonia, os artistas cantaram lado a lado o hit 'Tá Solteira Mas Não Tá Sozinha', música que ganhou ainda mais força após o anúncio do divórcio.

Com Liniker, que cantou 'Caju', Ivete divertiu o público ao soltar: “Que vontade de chupar um cajuzinho”, levando a plateia ao delírio.

Péricles e Mumuzinho também subiram ao palco e transformaram o Wet em uma grande roda de samba e pagode.

O penúltimo convidado da noite foi Márcio Victor, do Psirico, que havia sido internado na semana passada por suspeita de infarto e passou por um cateterismo, recebendo alta na quinta-feira, 27. Ovacionado pelo público, ele celebrou a recuperação ao lado de Ivete em um dos momentos mais emocionantes do show.

Logo depois, o grupo É O Tchan encerrou as participações especiais, levando o Wet ao delírio com a energia característica do pagode baiano.

Público comemora e exalta força do show

A designer Júlia Cardoso resumiu o sentimento coletivo ao Portal A TARDE: “Eu já vim a vários shows da Ivete, mas hoje foi diferente. A energia parecia sair do palco pra gente. Era impossível ficar parada.”

Ainda emocionada, completou: “Ela tem uma presença absurda. Quando começou minha música favorita, eu chorei. Foi um show que abraçou a cidade inteira.”

Para o psicólogo Renato Alves a experiência foi igualmente marcante: “Ivete entrega tudo. Hoje ela estava ainda mais solta e brincalhona. Parecia que a gente estava numa grande festa entre amigos.”

Ele também destacou o repertório: “O repertório foi perfeito. Ela sabe exatamente como conduzir o público. Saio daqui renovado, com uma alegria que só ela consegue despertar.”