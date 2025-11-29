Menu
Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Artista pernambucano cantou "Ágil Passarinho" na turnê "Tempo Rei"

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

29/11/2025 - 10:21 h
O cantor baiano Gilberto Gil, se emocionou ao receber uma homenagem de Geraldo Azevedo. Durante uma apresentação da turnê de despedida “Tempo Rei”, no Classic Hall, em Recife, nesta sexta-feira, 28, o artista pernambucano subiu ao palco e cantou "Ágil Passarinho".

A canção foi composta por em homenagem a Gil e lançada no disco "De Outra Maneira", de 1986. Após 30 anos depois, o artista incluiu na letra os nomes dos filhos mais novos, Bela e José, que ainda não eram nascidos na época.

A cena gerou comoção do público presente no local, e também entre os internautas, que citaram a morte de Preta Gil, há quatro meses.

Leia Também:

Gilberto Gil emociona público com homenagem a Preta Gil em show
Gilberto Gil processa padre que ironizou morte e fé de Preta
Gilberto Gil presta homenagem dois meses após morte de Preta Gil

Turnê Tempo Rei

Gil realizou a abertura na turnê em Salvador, no mê de março, na Fonte Nova. Devido ao sucesso, o artista volta a se apresentar capital baiana, no dia 20 de dezembro.

A turnê marca a despedida do baiano aos palcos.

