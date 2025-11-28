Menu
HOME > MÚSICA
FESTA

Rapper lança evento com artistas independentes e ingressos a R$ 10

Projeto DiPam estreia em Salvador com shows, convidados especiais e nova fase na carreira de Wall Cardozo

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

28/11/2025 - 14:38 h
Rapper Wall Cardozo estreia em Salvador o projeto DiPam, iniciativa voltada a artistas independentes
Rapper Wall Cardozo estreia em Salvador o projeto DiPam, iniciativa voltada a artistas independentes

O rapper Wall Cardozo estreia em Salvador o projeto DiPam, iniciativa voltada a artistas independentes e que chega à capital baiana com ingressos a R$ 10.

A edição acontece nessa sexta, 28, a partir das 21h, no Espaço Multicultural Alohaxé, no Pelourinho, e reúne Maya, Vittor Adél, Mr. Armeng e DJ sets de Bruxa Braba e Davi Wav.

Idealizado por Wall em 2022, o DiPam nasceu ainda no contexto de retomada da pandemia, quando teve sua primeira edição realizada em Camaçari em um formato intimista.

“Depois do álbum, sinto que é hora de revisitar esse projeto, que teve um papel importante para mim naquele momento. Fazê-lo em Salvador é um movimento que eu já vinha planejando há algum tempo”, afirmou o artista.

A estreia na capital marca também uma nova fase da identidade musical do rapper, três anos após a edição que originou o videoclipe Pampampam.

“Estamos preparando um show especial, com músicas importantes da minha trajetória e novas versões de canções que gostamos. A cada ensaio, a ansiedade aumenta para compartilhar tudo isso com o público”, disse. A banda, que antes tinha apenas o DJ Davi Wav, agora conta também com Gobis (guitarra) e 23 Wells (segunda voz).

O evento chega no mesmo ano em que Wall lançou Homem Menino, seu primeiro álbum, disponibilizado em abril após dois anos de produção e celebrado com show na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Desde então, o artista buscava criar um espaço próprio de encontro e trocas para a cena independente.

Os ingressos estão à venda pelo Sympla, com preço único de R$ 10.

Serviços

➡️ DiPam – Wall Cardozo convida Maya, Vittor Adél e Mr. Armeng | DJ sets de Bruxa Braba e Davi Wav

▪️Quando: 28 de novembro, às 21h

▪️Onde: Espaço Multicultural Alohaxé (ao lado da Escadaria do Passo), Pelourinho

▪️Quanto: R$ 10

▪️Vendas: Sympla

▪️Realização: Dendê Sounds Produções

