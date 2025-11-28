Jimmy Cliff pode ganhar estátua em ponto turístico de Salvador

Cantor jamaicano Jimmy Cliff em 1995 - Foto: Cedoc A TARDE

Salvador pode ganhar uma estátua de Jimmy Cliff, uma das lendas do reggae e que morreu aos 81 anos na última segunda-feira, 24. A estátua seria feita de bronze e colocada em um local turístico na capital baiana, que ainda não foi definido.

A homenagem tem como autor o vereador João Cláudio Bacelar (Podemos). Ele encaminhou ao prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), um requerimento solicitando que a gestão adote as providências necessárias para a instalação da obra.

Na justificativa, o vereador destaca que Jimmy Cliff é reconhecido mundialmente como um dos maiores nomes da música jamaicana e uma das figuras responsáveis por levar o reggae para além das fronteiras do Caribe, influenciando artistas e movimentos culturais em todo o mundo.

Relação com Salvador

Outro ponto ressaltado por Bacelar para justificar a homenagem é a relação de Jimmy Cliff com Salvador, com o vínculo desde o fim da década de 1970, "criando conexões afetivas, colaborando com músicos locais e participando de eventos marcantes, como apresentações na antiga Fonte Nova e no Femadum".

Cantor jamaicano Jimmy Cliff e Gilberto Gil em 1980 | Foto: Cedoc A TARDE

Além disso, a contribuição do artista foi determinante para a valorização e internacionalização do samba-reggae e para a consolidação do diálogo musical entre Jamaica e Bahia. Em Salvador, o cantor também construiu família e deixou raízes — ele é o pai da artista Nabiyah Be.

“Jimmy Cliff não foi apenas um dos maiores nomes da música mundial. Ele teve uma ligação verdadeira com Salvador, colaborou com nossa cena cultural, influenciou o samba-reggae e deixou um legado que atravessa gerações", disse ele.

Cantor jamaicano Jimmy Cliff em Salvador | Foto: Carlos Santana / Cedoc A TARDE

"A cidade que o acolheu também precisa celebrar sua trajetória. Uma estátua em um ponto turístico é uma justa homenagem a quem ajudou a projetar a Bahia no mundo através da música”, completou João Cláudio Bacelar.