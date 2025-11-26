Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"NOSSO LEÃO"

Filha baiana de Jimmy Cliff presta homenagem ao pai

Homenagem celebra o cantor jamaicano não apenas como músico, mas como um visionário e "mestre manifestador"

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

26/11/2025 - 18:03 h | Atualizada em 26/11/2025 - 18:18
Imagem ilustrativa da imagem Filha baiana de Jimmy Cliff presta homenagem ao pai
-

A atriz e artista Nabiyah Be, filha do lendário músico jamaicano Jimmy Cliff, que morreu após sofrer uma convulsão seguida de pneumonia, nesta segunda, 24, prestou uma homenagem emocionante ao pai.

Leia Também:

Ex-BBB que já namorou com Jimmy Cliff lamenta perda e mostra foto rara
Ícones da Bahia lamentam morte de Jimmy Cliff
As 10 músicas mais memoráveis de Jimmy Cliff

Por meio de uma postagem na rede social, Nabiyah Be refere-se carinhosamente ao pai como "Nosso Leão" e "papa", destacando a força e o espírito indomável do artista.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Nosso Leão fez a travessia. Ele existe em pura alegria ao lado de Christine (sua mãe), Lilbert (seu pai) e Tio Billy (seu irmão). Ele se senta ao lado de todos os servos da arte que ajudaram a trazer alegria, reflexão e realinhamento a este plano de existência", escreveu Nabiah.

A homenagem celebra Jimmy Cliff não apenas como músico, mas como um visionário e "mestre manifestador" que acreditava no poder da mente e do espírito humanos. Ela narra uma memória marcante de uma viagem em família.

"Em nossa última viagem em família à Jamaica, ele nos levou à casa do tamanho de um cubículo — que agora são apenas ruínas — onde ele passou alguns de seus anos formativos de infância e adolescência. Ele disse: 'foram anos difíceis, mas manifestei toda a minha vida naquele lugar. Eu sabia que estaria por todo o mundo'. Foi uma verdadeira bênção nos ter ali naquele cubículo como um sonho ancestral: em gratidão pelas suas vidas e em plena alegria pela nossa!"

Nabiyah Be ressalta também a essência da contribuição de Jimmy Cliff ao mundo, descrevendo sua presença como "pura força" e sua arte como uma fonte de alegria, amor, libertação e resistência.

A homenagem se encerra com um pedido: "Que continuemos a celebrar a sua música e o seu legado como ele desejou e merece: com alegria, verdade, consciência e riso!".

Confira

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por NABIYAH BE (@nabiyahbe)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Homenagem Jamaica Jimmy Cliff Nabiah be reggae

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x