Filha baiana de Jimmy Cliff presta homenagem ao pai

- Foto: Dvulgação

A atriz e artista Nabiyah Be, filha do lendário músico jamaicano Jimmy Cliff, que morreu após sofrer uma convulsão seguida de pneumonia, nesta segunda, 24, prestou uma homenagem emocionante ao pai.

Por meio de uma postagem na rede social, Nabiyah Be refere-se carinhosamente ao pai como "Nosso Leão" e "papa", destacando a força e o espírito indomável do artista.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Nosso Leão fez a travessia. Ele existe em pura alegria ao lado de Christine (sua mãe), Lilbert (seu pai) e Tio Billy (seu irmão). Ele se senta ao lado de todos os servos da arte que ajudaram a trazer alegria, reflexão e realinhamento a este plano de existência", escreveu Nabiah.

A homenagem celebra Jimmy Cliff não apenas como músico, mas como um visionário e "mestre manifestador" que acreditava no poder da mente e do espírito humanos. Ela narra uma memória marcante de uma viagem em família.

"Em nossa última viagem em família à Jamaica, ele nos levou à casa do tamanho de um cubículo — que agora são apenas ruínas — onde ele passou alguns de seus anos formativos de infância e adolescência. Ele disse: 'foram anos difíceis, mas manifestei toda a minha vida naquele lugar. Eu sabia que estaria por todo o mundo'. Foi uma verdadeira bênção nos ter ali naquele cubículo como um sonho ancestral: em gratidão pelas suas vidas e em plena alegria pela nossa!"

Nabiyah Be ressalta também a essência da contribuição de Jimmy Cliff ao mundo, descrevendo sua presença como "pura força" e sua arte como uma fonte de alegria, amor, libertação e resistência.

A homenagem se encerra com um pedido: "Que continuemos a celebrar a sua música e o seu legado como ele desejou e merece: com alegria, verdade, consciência e riso!".

Confira