Ídolo do pop, cantor famoso morre nos braços da esposa
Cantor teria sofrido uma parada cardíaca repentina
Por Edvaldo Sales
Considerado um ídolo do pop na Albânia, o cantor Shpat Kasapi morreu aos 40 anos nos braços da esposa. O artista teria sofrido uma parada cardíaca repentina em Monza, na Itália, na última quarta-feira, 26.
A esposa do cantor, Selvije Jao, esposa do cantor, desabafou nas redes sociais após a morte do marido. Ela publicou uma foto do cantor com o filho do casal, Roel, e falou sobre a solidão de ficar sem o parceiro de vida.
“Você se apressou e nos deixou aqui sozinhos, sem você. Você morreu nos meus braços. Como éramos próximos, como nos comportávamos em relação à nossa privacidade”, escreveu.
“Você sempre me disse que me amaria até que a morte nos separasse. Por que você morreu nos meus braços? Por que você partiu meu coração assim, meu amor?”, lamentou Selvije.
Ela completou: “Espero te encontrar no céu. Deus te queria perto Dele, mas mal posso esperar para acordar deste pesadelo e te encontrar aqui conosco novamente”.
O casal viajava para a Itália em busca de um tratamento não especificado para o filho, segundo o Daily Star.
Shpat Kasapi e Selvije se casaram em 2021.
