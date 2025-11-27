Guns N’ Roses em Salvador: ingressos chegam a R$1500; saiba como comprar

Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things - Foto: Divulgação

O grupo Guns N’ Roses divulgou nesta quinta-feira, 27, as informações sobre a venda de ingressos para a nova etapa da turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things” em Salvador.

A pré-venda de ingressos, exclusivo para fãs, será dia 2 de dezembro, às 8h. Poderão comprar na data de pré-venda aqueles que se cadastrarem no grupo VIP da Like Entretenimento.

A apresentação, que faz parte de uma nova etapa da turnê 'Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things', vai acontecer no dia 15 de abril na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Segundo os organizadores, o horário para compra de ingressos da pré-venda experience será dia 3 de dezembro, das 8h às 10h, e de 9h30 às 10h para a pré-venda Grupo VIP – todos os setores.

O show contará com 8 setores distintos: Pista Premium, Pista, Cadeira Inferior Oeste, Cadeira Inferior Leste, Lounge Premium, Cadeira Intermediária Leste, Cadeira Intermediária Norte e Camarote. Os valores variam entre R$285 e R$1.500, no Experience (que oferece serviço open bar e open food) .



Programação completa venda de ingressos

Abertura de vendas pela Internet

02/12: Pré-venda fã clube – 8h (24 horas)

03/12: Pré-venda experience das 8h às 10h

Pré-venda grupo vip (todos os setores) das 9h30 às 10h

Venda geral às 10h

Setores

FrontStage – a partir de R$ 645,00

Experience - (FRONTSAGE + SERVIÇO) - A partir de R$1500,00

Setor premium do evento com acesso especial, 30 min antes da abertura do evento, ingresso pra pista front stage , com serviço de open bar e open food. Exclusivo para maiores de 18 anos.

Vip – a partir de R$ 345,00

Cadeira Inferior Oeste – a partir de 395,00

Cadeira Inferior Leste – a partir de R$ 395,00

Cadeira Intermediária leste – a partir de 345,00

Cadeira Intermediária norte - a partir de R$ 325,00

Cadeira Premium – a partir de 850,00

Cadeira Superior – a partir de R$ 285,00

Ponto de Venda sem taxa de conveniência

Bora ticket no Shopping da Bahia 2º piso das 9h às 22h, de segunda a sábado

Ingressos solidários e meia-entrada

A Meia-Entrada é um benefício garantido por lei para estudantes, idosos, professores, profissionais da educação, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência (PCDs), além de seus acompanhantes.

Quem se enquadra nessas categorias tem direito a pagar 50% do valor do ingresso, mediante apresentação de um documento oficial que comprove a condição de beneficiário (como CIE, RG, documento funcional, entre outros).

A comprovação deve ser apresentada no momento da compra e/ou na entrada do evento; caso não seja apresentada, é necessário pagar a diferença para o valor integral.

Já o Ingresso Solidário é uma modalidade aberta para qualquer pessoa que deseje adquirir o benefício. Ele oferece desconto sobre o valor da entrada, mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível ou outro item solicitado na produção do evento. A doação é entregue diretamente na portaria; caso não seja realizada, também é necessário complementar o valor até o ingresso integral.

Em ambos os casos, todos os alimentos arrecadados são destinados a instituições beneficentes, reforçando o compromisso social do evento.