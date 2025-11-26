Menu
MÚSICA
EM ALTA

Guns N’ Roses em Salvador: venda dos ingressos tem data definida

Show é um dos eventos mais esperados de 2026

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

26/11/2025 - 20:26 h
Show será no dia 15 de abril na Casa de Apostas Arena Fonte Nova
Show será no dia 15 de abril na Casa de Apostas Arena Fonte Nova -

Um dos eventos mais esperados de 2026, o show de Guns N’ Roses, em Salvador, já tem data para a pré-venda dos ingressos: 3 de dezembro. A data da venda para o público geral, bem como os preços, ainda não foram anunciados.

Poderão comprar na data de pré-venda aqueles que se cadastrarem no grupo VIP da Like Entretenimento. A apresentação, que faz part de uma nova etapa da turnê 'Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things', vai acontecer no dia 15 de abril na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Os fãs também podem aderir ao Nightrain, o fã-clube oficial do grupo, que dá acesso antecipado aos ingressos de todas as apresentações anunciadas.

Como se inscrever no Nightrain?

Para participar da pré-venda, o interessado precisa se tornar membro do fã-clube. O processo é realizado totalmente online, seguindo passos simples:

  • Acesse osite oficial do Nightrain
  • Escolha uma das duas modalidades de assinatura (Nightrain Membership, cerca de R$ 280, ou Premium Nightrain Membership, cerca de R$ 500)
  • Siga para o cadastro
  • Informe dados pessoais como e-mail, senha e data de nascimento (formato mês/dia/ano)
  • Aceite os termos
  • Insira o endereço de cobrança e, caso precise, adicione um endereço de entrega selecionando "Add a shipping address"
  • No campo de telefone, inclua o código +55, DDD e número
  • Revise o pedido em "Cart" e finalize em "Checkout"
  • Na área "Review Order", confirme endereço e forma de envio e siga para o pagamento
  • Informe os dados do cartão de crédito e conclua a compra

A filiação tem validade de um ano, já podendo ser feita atualmente para o show em Salvador, e a pré-venda é liberada para todos os membros ativos. O mesmo funciona para os shows em Porto Alegre, São Paulo, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, São Luís e Belém, também inclusos na turnê.

Guns N' Roses

x