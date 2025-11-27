Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Márcio Victor tem estado de saúde atualizado após internação às pressas

Equipe do cantor detalhou situação e esclareceu agenda do final de semana

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

27/11/2025 - 13:23 h
Márcio Victor recebeu alta
Márcio Victor recebeu alta -

Márcio Victor, líder do Psirico, teve uma novidade em seu estado de saúde. O cantor recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira, 27, dias depois da sua internação.

A equipe do famoso declarou que ele apresentou uma evolução clínica favorável. A informação foi confirmada pelo Hospital Aliança Star, onde ele estava internado desde a noite do dia 25.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a assessoria do famoso disse que ele "deu entrada na unidade com quadro de dor torácica, sendo imediatamente atendido pela equipe assistencial e encaminhado para a UTI Cardiológica, onde permaneceu sendo monitorado".

Leia Também:

Márcio Victor tem estado de saúde atualizado após internação às pressas
Como está Márcio Victor? Hospital atualiza estado de saúde do cantor
Márcio Victor sofre suspeita de infarto e é internado às pressas

"Após realizar todos os exames previstos no protocolo, incluindo cateterismo diagnóstico, e apresentar quadro estável, lúcido e orientado, o cantor foi liberado para seguir o tratamento em regime ambulatorial. Agora, o artista se encontra em casa, dando continuidade aos procedimentos de cuidados necessários", completou.

A equipe também destacou que a viagem para compromissos de TV em São Paulo foi cancelada em virtude do internamento, mas que a agenda da banda será retomada a partir do sábado, 29.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

marcio victor psirico Saúde de Márcio Victor

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Márcio Victor recebeu alta
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Márcio Victor recebeu alta
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Márcio Victor recebeu alta
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Márcio Victor recebeu alta
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

x