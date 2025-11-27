Márcio Victor tem estado de saúde atualizado após internação às pressas

Márcio Victor recebeu alta - Foto: Reprodução | Instagram

Márcio Victor, líder do Psirico, teve uma novidade em seu estado de saúde. O cantor recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira, 27, dias depois da sua internação.

A equipe do famoso declarou que ele apresentou uma evolução clínica favorável. A informação foi confirmada pelo Hospital Aliança Star, onde ele estava internado desde a noite do dia 25.

Em nota, a assessoria do famoso disse que ele "deu entrada na unidade com quadro de dor torácica, sendo imediatamente atendido pela equipe assistencial e encaminhado para a UTI Cardiológica, onde permaneceu sendo monitorado".

"Após realizar todos os exames previstos no protocolo, incluindo cateterismo diagnóstico, e apresentar quadro estável, lúcido e orientado, o cantor foi liberado para seguir o tratamento em regime ambulatorial. Agora, o artista se encontra em casa, dando continuidade aos procedimentos de cuidados necessários", completou.

A equipe também destacou que a viagem para compromissos de TV em São Paulo foi cancelada em virtude do internamento, mas que a agenda da banda será retomada a partir do sábado, 29.