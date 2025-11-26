Menu
MÚSICA
Como está Márcio Victor? Hospital atualiza estado de saúde do cantor

O artista foi internado às pressas no Hospital Aliança Star

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/11/2025 - 18:40 h
O cantor segue internado e em observação
O cantor segue internado e em observação

O Hospital Aliança Star atualizou o estado de saúde do cantor Márcio Victor nesta quarta-feira, 26. Segundo informações contidas em um boletim médico enviado à reportagem do Portal A TARDE, o artista foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está em observação.

“O Hospital Aliança Star informa que o cantor Márcio Victor Brito Santos deu entrada na unidade na noite de ontem com quadro de dor torácica, sendo imediatamente avaliado pela equipe assistencial”, escreveram.

“Após exames iniciais, definiu-se pela transferência para a UTI Cardiológica para monitorização e cuidados especializados. Na manhã de hoje, o paciente foi submetido a um cateterismo cardíaco diagnóstico, realizado sem intercorrências”, completaram os médicos.

O boletim oficial do hospital ainda reforçou que o famoso encontra-se estável, lúcido, orientado e com boa evolução clínica, sob acompanhamento da equipe de Cardiologia do Aliança Star.

Agenda da semana

A assessoria de Márcio Victor também se manifestou sobre a agenda de compromissos da semana do artista, que estava prestes a viajar para São Paulo, a fim de realizar uma participação no SBT.

“Diante do episódio, os compromissos de divulgação que Márcio Victor cumpriria em São Paulo, incluindo participações no SBT nesta quinta (27) e sexta-feira (28), foram cancelados para preservação da saúde do artista, que continua internado na unidade”, explicaram.

Por fim, a equipe agradeceu às mensagens de carinho enviadas pelos fãs e amigos do pagodeiro. “Agradecemos o carinho, a preocupação e as mensagens positivas enviadas por fãs, amigos e parceiros”, concluiu a nota.

