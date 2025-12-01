DJAVANEAR – 50 ANOS. SÓ SUCESSOS
Djavan anuncia grande turnê com show em Salvador; veja preços
Show vai acontecer no dia 23 de maio de 2026
Por Edvaldo Sales
Djavan anunciou a turnê nacional ‘Djavanear – 50 Anos. Só Sucessos’, em celebração às cinco décadas de carreira. O primeiro show vai acontecer em 9 de maio de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo.
As apresentações vão passar por estádios e arenas de todas as regiões do país, incluindo Salvador, com o show está marcado para 23 de maio de 2026, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.
O cantor e compositor vai fazer uma turnê que reúne cerca de 25 músicas que percorrem diferentes fases da carreira do artista e marca o retorno de Djavan aos palcos em grande formato.
Leia Também:
Confira os preços do show que vai acontecer em Salvador:
Agenda completa da turnê “Djavanear – 50 Anos. Só Sucessos”
- 09 de maio de 2026 – São Paulo (Allianz Parque)
- 23 de maio de 2026 – Salvador
- 30 de maio de 2026 – Fortaleza
- 13 de junho de 2026 – Curitiba
- 27 de junho de 2026 – Brasília
- 18 de julho de 2026 – Belo Horizonte
- 01 de agosto de 2026 – Rio de Janeiro
- 02 de agosto de 2026 – Rio de Janeiro
- 29 de agosto de 2026 – Florianópolis
- 24 de outubro de 2026 – Belém
- 31 de outubro de 2026 – Recife
- 05 de dezembro de 2026 – Maceió
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes