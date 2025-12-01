Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DJAVANEAR – 50 ANOS. SÓ SUCESSOS

Djavan anuncia grande turnê com show em Salvador; veja preços

Show vai acontecer no dia 23 de maio de 2026

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/12/2025 - 11:29 h
Turnê começa no dia 9 de maio de 2026
Turnê começa no dia 9 de maio de 2026 -

Djavan anunciou a turnê nacional ‘Djavanear – 50 Anos. Só Sucessos’, em celebração às cinco décadas de carreira. O primeiro show vai acontecer em 9 de maio de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo.

As apresentações vão passar por estádios e arenas de todas as regiões do país, incluindo Salvador, com o show está marcado para 23 de maio de 2026, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O cantor e compositor vai fazer uma turnê que reúne cerca de 25 músicas que percorrem diferentes fases da carreira do artista e marca o retorno de Djavan aos palcos em grande formato.

Leia Também:

Zé Felipe minimiza críticas sobre suas músicas: “Não é Djavan”
Rayssa Leal revela playlist na conquista do bronze: "Djavan e L7nnon"
Após mal-estar, Djavan é internado em hospital do Rio de Janeiro

Confira os preços do show que vai acontecer em Salvador:

Preços do show em Salvador
Preços do show em Salvador | Foto: Divulgação

Agenda completa da turnê “Djavanear – 50 Anos. Só Sucessos”

  • 09 de maio de 2026 – São Paulo (Allianz Parque)
  • 23 de maio de 2026 – Salvador
  • 30 de maio de 2026 – Fortaleza
  • 13 de junho de 2026 – Curitiba
  • 27 de junho de 2026 – Brasília
  • 18 de julho de 2026 – Belo Horizonte
  • 01 de agosto de 2026 – Rio de Janeiro
  • 02 de agosto de 2026 – Rio de Janeiro
  • 29 de agosto de 2026 – Florianópolis
  • 24 de outubro de 2026 – Belém
  • 31 de outubro de 2026 – Recife
  • 05 de dezembro de 2026 – Maceió

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Djavan

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Turnê começa no dia 9 de maio de 2026
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Turnê começa no dia 9 de maio de 2026
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Turnê começa no dia 9 de maio de 2026
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Turnê começa no dia 9 de maio de 2026
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

x