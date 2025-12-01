Djavan anuncia grande turnê com show em Salvador; veja preços

Turnê começa no dia 9 de maio de 2026 - Foto: Divulgação

Djavan anunciou a turnê nacional ‘Djavanear – 50 Anos. Só Sucessos’, em celebração às cinco décadas de carreira. O primeiro show vai acontecer em 9 de maio de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo.

As apresentações vão passar por estádios e arenas de todas as regiões do país, incluindo Salvador, com o show está marcado para 23 de maio de 2026, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O cantor e compositor vai fazer uma turnê que reúne cerca de 25 músicas que percorrem diferentes fases da carreira do artista e marca o retorno de Djavan aos palcos em grande formato.

Confira os preços do show que vai acontecer em Salvador:

Preços do show em Salvador | Foto: Divulgação

Agenda completa da turnê “Djavanear – 50 Anos. Só Sucessos”