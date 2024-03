Após mal-estar, Djavan é internado em hospital do Rio de Janeiro | A TARDE

Um dos maiores nomes da música brasileira, o cantor Djavan, de 75 anos, foi internado em um hospital do Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 21.

Segundo informações do portal Em Off, Djavan fez exames de rotina, além de uma colonoscopia (exame para verificar a saúde do intestino grosso). Ainda segundo o site, os médicos investigam um quadro de gastroenterite, sem gravidade. A previsão era do músico receber alta, no mesmo dia.

Em nota ao veículo, a assessoria de imprensa de Djavan confirmou a internação do veterano para exames de rotina, mas afirmou que desconhecia maiores informações sobre o motivo da internação.