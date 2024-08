Rayssa Leal revela playlist na conquista do bronze: "Djavan e L7nnon"

Rayssa Leal faturou o bronze em Paris-2024 - Foto: Kirill KUDRYAVTSEV | AFP

A brasileira Rayssa Leal, conhecida como a "Fadinha do Skate", conquistou a medalha de bronze na final do skate street nos Jogos Olímpicos Paris-2024, realizada no último domingo, 28. Durante a competição, Rayssa chamou a atenção do público ao utilizar fones de ouvido, despertando a curiosidade sobre sua trilha sonora durante a prova.

Após a cerimônia de premiação, a skatista revelou aos jornalistas que estava ouvindo músicas de Djavan. Rayssa, que é do Maranhão, compartilha a origem nordestina com o cantor, que é de Alagoas. Além de Djavan, a atleta também mencionou que ouviu Os Nonatos e Zezé Di Camargo e Luciano, demonstrando um gosto musical diversificado para sua idade.

Além de "Um Amor Puro", de Djavan, várias músicas do rapper L7nnon também ajudaram a Fadinha. Na playlist também estavam: "Mudar para Quê?", da dupla de repentistas Os Nonatos, e "É o Amor", de Zezé di Camargo e Luciano.

Djavan curtiu a curiosidade e nas redes sociais parabenizou Rayssa Leal pelo Bronze. "Parabéns, Rayssa Leal. Você brilhou", escreveu no X (antigo Twitter).