Rayssa Leal ultrapassa melhor nota e conquista medalha no skate street

Rayssa leal se emociona com a conquista da medalha de prata em Paris - Foto: Gaspar Nóbrega / COB

A brasileira Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze no Skate Street feminino nos Jogos Olímpicos em Paris, na Arena La Defense 3, neste domingo, 28 com 253.37. O Japão ficou nos lugares mais altos do pódio, com Liz Akama ficou com a prata (265.95) e Coco Yoshizawa foi a grande campeã, com 269.93.

Internautas celebraram o resultado histórico e destacaram a comemoração da atleta de 16 anos que declarou em libras: “Jesus é o caminho, a verdade e a vida”.

Fadinha se supera e conquista bronze de forma emocionante

A "Fadinha" contou com apoio da torcida brasileira na disputa. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ela terminou em quinto lugar na etapa de corridas, com a melhor nota de 71.66, com desvantagem de quase 18 pontos da japonesa Liz Akama, terminou em primeiro.

Mesmo com a pontuação difícil de ser recuperada, Rayssa obteve 92.88, a maior nota da história da modalidade nas Olimpíadas, e um 88.83 na sequência, conseguindo terminar em terceiro.

A brasileira teve um começo instável na eliminatória, contudo se recuperou nas manobras e já havia batido o recorde de maior nota olímpica: 92,68 na terceira manobra.

A maranhense foi a única skatista brasileira a se qualificar a final do Skate Street feminino. Pamela Rosa (16ª) e Gabi Mazetto (19ª) eram as outras representantes do Brasil, mas não conseguiram se classificar.