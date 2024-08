Prata e bronze! Judô garante as duas primeiras medalhas do Brasil

Larissa comemorando medalha de bronze - Foto: Luis ROBAYO / AFP

O Brasil conquistou as suas primeiras medalha na tarde deste domingo, 28, no judô. Willian Lima disputou a final e saiu derrotado, mas garantiu o segundo lugar no pódio, o primeiro da Delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris. Na disputa do Bronze, Larissa Pimenta também fez bonito e vai representar o a amarelinha nas primeiras posições.

Prata histórica!

Com o resultado positivo, Willian se tornou o primeiro judoca masculino, após 24 anos, a a atingir uma final olímpica desde Sydney 2000. Para isso, venceu o Sardor Nurillaev com um waza-ari a seis segundos do fim. Em seguida, eliminou Serdar Rahimov, do Turcomenistão, após três shidos do ríval.

Já nas quartas, aplicou um ippon no mongol Baskhuu Yondonperenlei, e na semifinal, garantiu a prata ao aplicar um ippon no cazaque Gusman Kyrgyzbayev. Na final, por sua vez, não repetiu o resultado ao perder para Hifumi Abe, que defendia o título olímpico conquistado na mesma categoria nos Jogos Tóquio 2020.

Willian comemorando vaga na final | Foto: Wander Roberto/COB

Bronze emocionante!



Após cair nas quartas de final, a brasileira foi impecável na repescagem e retornou para a disputa do bronze, onde venceu a campeã mundial Odette Giuffrida, da Itália, no golden score, por acúmulo de punições. O resultado de Larissa garantiu a 26ª medalha olímpica do Brasil em Jogos Olímpicos, mais do que qualquer outro esporte.