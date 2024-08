Ouro no Rio-2016, Rafaela Silva avança às semis do Judô; Cargnin cai

Rafaela Silva durante luta - Foto: Alexandre Loureiro/COB

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, a brasileira Rafaela Silva avançou às semifinais do judô, na manhã desta segunda-feira, 29. Na sua estreia nas Olimpíadas de Paris, a judoca aplicou uma imobilização em Maysa Paradayeva, do Turcomenistão, e nas quartas eliminou Eteri Liparteliani, da Geórgia.

Por ser cabeça de chave, sendo considerada uma das melhores do mundo na categoria 57kg, Rafa entrou direto nas oitavas, pulando algumas etapas. Assim, iniciando com foco total, a medalhista de ouro demonstrou todo o seu foco e conseguiu levar a luta para o chão, garantindo um ippon contra a turcomena.

Nas quartas, a luta foi ainda mais rápida, fazendo parecer fácil. A brasileira aplicou um waza-ari logo nos minutos iniciais. Na sequência, apesar das iniciativas da adversária, Rafa se manteve firme e aproveitou uma brecha para converter um ippon.

A decisão da semifinal será ainda nesta segunda-feira, com previsão de início para às 11h, contra a sul-coreana Mimi Huh. No judô, a categoria é decidia toda no mesmo dia. Assim, o Brasil pode garantir mais uma medalha com a judoca, que é vista como favorita por muitos.

Por outro lado, o compatriota, e também medalhista olímpico, Daniel Cargnin (73kg), sofreu a derrota e foi eliminado. Bronze em Tóquio, o judoca sofreu dois waza-ari para Akil Gjakova, de Kosovo. Após o resultado, o brasileiro avaliou a estreia e disse que "nada funcionou".