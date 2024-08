Brasil classifica à final por equipes na ginástica; Rebeca defende ouro

Equipe brasileira da ginástica artística - Foto: Loic VENANCE | AFP

A Delegação Brasileira de ginástica artística brilhou na tarde deste, domingo, 28, conquistando uma vaga na final por equipes, seguindo em busca da medalha olímpica nos Jogos de Paris-2024. Formado por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, o Time Brasileiro ficou na 4ª colocação, somando 166.499 pontos, ficando atrás de Estados Unidos, Itália e China.

Além da competição coletiva, as brasileiras também avançaram em competições individuais, aumentando as chances de medalha do Time Brasil. Rebeca classificou para o individual geral, na trave, no solo e no salto, Flávia vai ao individual geral e trave, assim como a caçula Júlia, de 18 anos, que vai competir na trave.

Leia mais:

>> Baiano, Keno Marley estreia com vitória no boxe dos Jogos Olímpicos

>> Simone Biles brilha em estreia nos Jogos de Paris, apesar de problema

>> Rayssa Leal ultrapassa melhor nota e conquista medalha no skate street

Medalhista de ouro no salto em Tóquio-2020, Rebeca estará defendendo a sua posição. Entretanto, não será nada fácil, já que compete com Simone Biles, ginasta estadunidense, considerada por muitos a maior da história. Na classificatória, ficou na 2ª colocação 14.683, atrás apenas da concorrente.

A final do geral por equipes será na segunda-feira, 30, a partir das 13h15. O individual, por sua vez, será no dia 1° de agosto, no mesmo horário. O salto ocorre no dia 3 de agosto, às 11h20, trave, no dia 5 de agosto, às 7h30, e solo, às 9h30.