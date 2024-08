Baiano, Keno Marley estreia com vitória no boxe dos Jogos Olímpicos

Keno Marley em estreia do boxe - Foto: MOHD RASFAN / AFP

Na estreia do boxe nos Jogos Olímpicos de Paris, o baiano Keno Marley venceu sem dificuldades o britânico Patrick James Brown, na categoria 92kg. Esta é a segunda edição do pugilista em Olimpíadas, que busca esquecer a eliminação nas quartas de final em Tóquio e garantir uma medalha em Paris.

Com o favoritismo, sendo sexto cabeça de chave no peso-pesado, o baiano mostrou todo o seu preparo e acertou nas combinações de golpes, abrindo pouco espaço para o britânico. Desta maneira, venceu na pontuação, com um resultado de 4-1.

Assim, caso vença nas quartas de final, o brasileiro já garante, ao menos, a medalha de bronze, tendo em vista que não existe disputa de terceiro lugar. Além dele, o Brasil conta com mais nove representantes, sendo quatro da Bahia, são eles: Bia Ferreira, Tati Chagas, Binha Santos e Wanderley Pereira.

No currículo, Keno soma prata no Mundial de 2021, ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018 e prata no Pan-Americano de 2019 e 2023.

"Foi uma estreia importante para mim, lutei contra um atleta que eu já conhecia, de um país que me tirou da medalha. Hoje foi um dia atípico também, onde vários nomes que tinham certo favoritismo foram eliminados. Eu tive que carregar essa primeira luta do time brasileiro de boxe aqui em Paris e consegui sair com a vitória. Acredito que isso tenha sido importante para todo o Brasil. Eu deixo um recado e um convite para todo mundo, que venha torcer por Keno Marley, pelo boxe brasileiro e por todo o Time Brasil", disse o baiano após resultado.