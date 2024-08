Em virada relâmpago, Brasil perde para o Japão no futebol feminino

Seleção feminina perdeu para o Japão - Foto: Ben STANSALL / AFP

A Seleção Brasileira de futebol feminino entrou em campo na tarde deste domingo, 28, pela segunda rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Contra o Japão, o Brasil até abriu o placar, mas sofreu a virada nos acréscimos e deixou os três pontos escaparem, perdendo por 2x1. Os gols foram marcados por Jheniffer, Kumagai e Tanikawa.

O próximo confronto da amarelinha será na próxima quarta-feira, 31, às 12h, contra a Espanha, atual campeã do mundo e favorita ao ouro, pelo grupo C. Em caso de vitória, classifica às quartas de final, em caso de derrota, torce para avançar como uma das melhores campanhas de 3° lugar.

Até o momento, o Brasil soma três pontos no grupo, com uma vitória e uma derrota, estando na 3ª colocação, com a mesma pontuação das japonesas, mas atrás no critério de desempate. Ainda hoje, Espanha e Nigéria duelam, também pela 2ª rodada.

Neste domingo, jogando em Paris, as brasileiras até começaram bem, mas sofreram com a pressão das adversárias, que tiveram boas chances. Aos 45 do primeiro tempo, a zagueira Rafaelle bateu o braço na bola, sendo marcado pênalti a favor do Japão, prontamente defendido pela goleira Lorena

No segundo tempo, poucos minutos após entrar, Jheniffer abriu o placar a favor do Brasil, que esteve à frente até os 46 minutos, quando Kumagai empatou. Embaladas pelo bom momento, Tanikawa aproveitou que a goleira brasileira estava adiantada e chutou de longe, conseguindo a virada.