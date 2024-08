Olimpíadas 2024: saiba disputa dos brasileiros nesta segunda-feira

Torcida Brasileira nos Jogos Olímpicos - Foto: Alexandre Loureiro | OB

O segundo dia oficial dos Jogos Olímpicos de Paris deu o que falar, com diversas emoções, com direito a três medalhas, duas de bronze e uma de prata, além da classificação do baiano Keno Marley. Desta maneira, nesta segunda, 29, o objetivo é aumentar essa marca, podendo vir da ginástica, judô e skate.

Pelo dia 3, oficialmente, o Time Brasil também terá as presenças dos baianos Bia Ferreira, uma das favoritas na categoria 60kg do boxe, e Ulan Galinski, do Mountain Bike, somando com o favoritismo da Seleção Brasileira de vôlei feminino. Além deles, também acontecerá a final do individual geral da ginástica, o rugby sevens, judô e muito mais.

Um dos destaques do dia é o vôlei feminino, em que o Brasil vai enfrentar a seleção de Quênia. A disputa acontece às 8h (horário de Brasília).

>> Filipinho avança e Brasil tem seis surfistas nas oitavas

>> Brasil classifica à final por equipes na ginástica; Rebeca defende ouro

Confira programação completa:

5h- Judô: Miguel Cargnin (73kg)

5h- Judô: Rafaela Silva (57kg)

7h- Skate street: Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo

7h- Tênis: Thiago Monteiro/ Thiago Wild (Duplas)

7h- Tênis: Bia Haddad/ Luisa Stefani (Duplas)

7h- Tênis de mesa: Vitor Ishiy

7h05- Vela: Soffiatti/ Simões

7h15- Vela: Grael/ Kunze

8h- Vôlei feminino: Brasil x Quênia

8h05- Esgrima: Guilherme Toldo

9h10- Ciclismo Mountain Bike: Ulan Galinski

9h50- Badminton: Juliana Viana

10h- Rugby Sevens: Brasil x Japão

15h32- Beatriz Ferreira