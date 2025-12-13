Lulu Santos choca ao revelar doença autoimune: "Perdi o uso das mãos"

Cantor Lulu Santos durante show - Foto: Lucas Pfeuffer | OAB/RS

O cantor Lulu Santos fez um breve desabafo ao falar sobre a pausa na sua carreira devido ao problema de saúde que mudou sua rotina. O relato foi feito durante participação no programa Conversa com Bial.

O artista foi diagnosticado com vasculite púrpura, uma doença autoimune que provoca inflamação nos vasos sanguíneos e pode causar manchas vermelhas ou roxas pelo corpo.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, a voz do hit "Tempos Modernos" falou na sexta-feira, 12, sobre os impactos da doença e explicou como o quadro afetou sua agenda de shows.

“Na primeira, fui diagnosticado com dengue, ainda que eu apresentasse os sinais aparentes da púrpura, que são manchas vermelhas pelo corpo inteiro, quase como escaras”, disse Lulu.

Além das marcas na pele, o cantor enfrentou outras limitações. “Teve também uma coisa reumática que eu perdi o uso das mãos, não conseguia colocar as meias”, contou.

Deste modo, o cantor foi forçado a interromper uma turnê pelo país."Fiquei 10 dias fora do ar e voltei por mais 10 dias. Dessa vez, diagnosticado com essa doença, precisei cancelar outros compromissos”, disse.

Lulu ainda complementou: “Eu mal conseguia ficar de pé. Pela quantidade de medicação, tinha um mal-estar permanente.”

Compromisso acima da doença: artista manteve shows, mesmo debilitado

Apesar da doença, Lulu Santos contou que manteve esforços contínuos para seguir com seus shows. Foi assim que o cantor se apresentou no Rock in Rio em setembro de 2024. “Eu estava entupido de corticoide, inchado”.