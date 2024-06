Após internação, Lulu Santos é diagnosticado com nova doença

Shows do artista foram remarcados - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Após ser internado com influenza A e gastroenterite aguda na última semana, o cantor Lulu Santos foi diagnosticado com uma nova uma doença. Dessa vez, o artista está com dengue e precisará ficar em repouso absoluto nos próximos dias.

A informação foi divulgada pela equipe do cantor nas redes sociais nesta quinta-feira (13). "Após alta médica na última segunda-feira (10), o cantor Lulu Santos segue em recuperação, em casa, das complicações de um quadro de gastroenterite aguda e influenza A. O músico também foi diagnosticado com dengue e, por orientação médica, seguirá o tratamento em repouso absoluto por mais alguns dias", diz um trecho do comunicado.

Por conta disso, alguns shows do artista precisaram ser remarcados. "Com a necessidade de adiar sua agenda de shows deste final de semana: sexta-feira (14/06) em Sorocaba/SP, e no sábado (15/06), em Campinas/SP. Esses shows serão remarcados para os dias 04/10 em Sorocaba/SP, e 05/10, em Campinas/SP".

Em agosto, ícone da música brasileira traz novamente para a capital baiana o espetáculo da turnê "Barítono", que celebra seus 70 anos de vida. A apresentação acontecerá no dia 17 de agosto, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.