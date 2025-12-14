Guga Meyra surpreende público ao cantar aposta do Carnaval na Arena A TARDE

Cantor Guga Meyra na Arena A TARDE - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O cantor Guga Meyra foi responsável por abrir o Villa Sunset, que aconteceu na Arena A TARDE, em Salvador, neste sábado, 13. Mas antes de subir ao palco, o artista destacou a parceria com o Parangolé na música 'Tapa Tapa'.

"Já é a nossa aposta [para o Carnaval]. Estou muito feliz, a gente abrir o verão aqui no Villa Sunset, festa tradicional no calendário de eventos da Bahia. O público já está interagindo nas redes sociais e dançando nas academias a nossa música. Acho que é a primeira vez que a gente vai tocar ela ao vivo aqui em Salvador. Estou na expectativa", disse o artista, antes de subir ao palco.

Guga ainda ressaltou que o show é um medidor para a música. "A gente vai botar todo mundo desta festa para já ensaiar para o Carnaval, com a mãozinha fazendo o Tapa Tapa", concluiu o cantor.

Guga Meyra abriu o Villa Sunset neste sábado | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Jovens lotam Arena A TARDE para prestigiar Léo Foguete

Jovens de diversas partes de Salvador e Região Metropolitana (RMS) marcaram presença no evento Villa Sunset, na Arena A TARDE, neste sábado, 13, para prestigiar o show de Léo Foguete.

Ansioso, o público contou como se sentiu quando souberam que o cantor estaria na capital baiana.

"Quando eu vi, mandei no grupo dos meus amigos, falei pra todo mundo vim e comprei [o ingresso]", disse Felipe Bahia, de 15 anos.

O adolescente estava acompanhado da tia e da prima, Malu Aberceb, de 14 anos, que também é fã do pernambucano e revelou ter começado a acompanhar o artista neste ano. Emocionada, Malu contou como estava se sentindo. "Eu estou muito feliz e realizada".