Roberto Carlos perde controle de carro e sofre acidente
Cantor e mais três pessoas foram levadas ao hospital
Por Edvaldo Sales
O cantor Roberto Carlos foi levado ao hospital Arcanjo São Miguel, após um acidente envolvendo o carro que dirigia, na madrugada deste domingo, 14, em Gramado, na Serra Gaúcha.
O episódio aconteceu durante as gravações do clipe de abertura do especial de fim de ano da TV Globo. Roberto Carlos e outros três membros da equipe passaram por exames e não sofreram ferimentos graves. Todos já foram liberados.
Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, Roberto Carlos conduzia um Cadillac 1960 quando houve falha nos freios. O veículo acabou descendo a ladeira de ré e colidiu com três automóveis e uma árvore.
O artista permanece na cidade para a continuidade das gravações do especial.
