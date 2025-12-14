Menu
MÚSICA
URGENTE!

Roberto Carlos perde controle de carro e sofre acidente

Cantor e mais três pessoas foram levadas ao hospital

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/12/2025 - 10:10 h | Atualizada em 14/12/2025 - 10:36
Roberto Carlos e mais três pessoas foram levadas ao hospital
Roberto Carlos e mais três pessoas foram levadas ao hospital

O cantor Roberto Carlos foi levado ao hospital Arcanjo São Miguel, após um acidente envolvendo o carro que dirigia, na madrugada deste domingo, 14, em Gramado, na Serra Gaúcha.

O episódio aconteceu durante as gravações do clipe de abertura do especial de fim de ano da TV Globo. Roberto Carlos e outros três membros da equipe passaram por exames e não sofreram ferimentos graves. Todos já foram liberados.

Leia Também:

Show de Roberto Carlos em Salvador vende ingressos a mais de R$ 1 mil
Apresentador confessa ter criado sabor de sorvete para Roberto Carlos
Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos neste final do ano; saiba detalhes

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, Roberto Carlos conduzia um Cadillac 1960 quando houve falha nos freios. O veículo acabou descendo a ladeira de ré e colidiu com três automóveis e uma árvore.

O artista permanece na cidade para a continuidade das gravações do especial.

