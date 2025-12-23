Menu
MÚSICA
ÍCONE

Rita Lee ilumina o Palco A TARDE FM no último sábado do ano

Programa especial revisita clássicos e celebra a irreverência de um dos maiores nomes da música brasileira

Beatriz Santos

23/12/2025 - 13:52 h
Especial reúne uma playlist dedicada a celebrar a obra da cantora
No último sábado do ano, a programação da A TARDE FM ganha um brilho especial com uma homenagem à eterna rainha do rock brasileiro. Rita Lee é a atração do Palco A TARDE FM, que convida os ouvintes a revisitar a genialidade, a ousadia e a personalidade marcante de uma das artistas mais importantes da música nacional.

O especial reúne uma playlist dedicada a celebrar a obra da cantora, com sucessos atemporais como 'Ovelha Negra', 'Mania de Você', 'Baila Comigo', 'Alô, Alô, Marciano' e 'Lança Perfume'. O programa vai ao ar a partir das 17h e pode ser acompanhado pela frequência 103,9 FM, pelo aplicativo da rádio ou pelo site atardefm.com.br.

Leia Também:

Bahia e Roberto Carlos: uma história de encontros memoráveis
Gilberto Gil faz show em Salvador para fortalecer campanha Fica Gamboa
Samba quilombola ganha o mundo em álbum histórico da Quixabeira

Ao longo da edição, o Palco A TARDE FM relembra não apenas os grandes hits, mas também a atitude irreverente e a liberdade criativa que marcaram a trajetória de Rita Lee, transformando sua música em símbolo de autenticidade e transgressão.

A carreira de Rita Lee

Rita Lee construiu uma carreira marcada pela inovação e pela quebra de padrões. Iniciou sua trajetória nos Mutantes, grupo fundamental do movimento tropicalista, ajudando a redefinir os rumos da música brasileira ao misturar rock, psicodelia e elementos da cultura pop.

Em carreira solo, a artista consolidou uma identidade única, transitando entre o rock, a MPB e o pop, sempre com letras provocativas, bem-humoradas e cheias de personalidade. Seus discos e canções atravessaram gerações, mantendo-se atuais tanto pela sonoridade quanto pelo discurso libertário.

Mais do que cantora e compositora, Rita Lee se tornou um símbolo de atitude e liberdade artística no Brasil. Sua influência ultrapassa a música e dialoga com comportamento, moda e pensamento crítico, garantindo seu lugar definitivo na história cultural do país.

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

