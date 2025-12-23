Gilberto Gil faz show em Salvador para fortalecer campanha Fica Gamboa

A ação integra uma mobilização que busca arrecadar recursos para a compra do imóvel - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Uma apresentação rara e carregada de simbolismo marcou a noite da última segunda-feira, 22, em Salvador. Em apoio à campanha Fica Gamboa, o cantor e compositor Gilberto Gil realizou um show especial no Teatro Gamboa, espaço que enfrenta o desafio de garantir sua permanência após o imóvel que o abriga ser colocado à venda.

O evento teve realização do Centro Cultural Banco do Brasil e entrou para a história do teatro baiano.

A ação integra uma mobilização que busca arrecadar recursos para a compra do imóvel e para reformas estruturais do Gamboa, cuja associação gestora tem prioridade de compra. O objetivo da campanha é atingir R$ 500 mil, valor que pode ser doado pelo público em geral por meio da chave pix 71 98631-3925.

Antes de Gil subir ao palco, a noite contou com um show de abertura dos netos do artista, Flor e Bento. Em seguida, diante de uma plateia formada por cerca de 60 convidados, Gil apresentou um repertório marcado por clássicos da carreira, como 'Drão', 'Tempo Rei', 'Estrela' e 'Toda Menina Baiana'.

Ao interpretar 'É Luxo Só', fez questão de contextualizar: “Um samba antigo de Ary Barroso”. Já em “Ladeira da Preguiça”, lembrou a proximidade da canção com o entorno do teatro, no Centro da cidade.



Entre os presentes estavam nomes de destaque da arte baiana e brasileira, como Wagner Moura, Alice Braga, Edvana Carvalho, Maíra Azevedo (Tia Má), Fabrício Boliveira, Beto Barreto (Baiana System), Fernando Guerreiro e Márcio Meirelles. Ao identificar Tuzé de Abreu na plateia, Gil recordou momentos vividos no Gamboa, incluindo ocasiões em que esteve ali como espectador.

No início da apresentação, o músico ressaltou a importância histórica do espaço cultural. “51 anos, muitos serviços prestados à vida cultural baiana. O Teatro Gamboa agradece por essa mobilização que estamos todos fazendo no sentido de que seja possível a sua manutenção. Obrigado a vocês por terem vindo”, comentou.

O show foi transmitido pela TVE Bahia, na TV aberta e no YouTube da emissora, além da TV Brasil.

Reconhecido por seu perfil democrático, o Teatro Gamboa construiu, ao longo de mais de cinco décadas, uma trajetória marcada pelo incentivo a artistas consagrados e novos nomes da cena cultural.

Foi palco inicial de cantoras que mais tarde alcançaram projeção nacional, como Zizi Possi e Luedji Luna. Desde 2009, o espaço conta com apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, por meio do Edital de Apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais, garantindo a manutenção da estrutura, da equipe técnica e da programação.

Localizado na Rua Gamboa de Cima, com vista para a Baía de Todos-os-Santos, o teatro também mantém forte relação com a comunidade do entorno, especialmente a Gamboa de Baixo, promovendo ações sociais, apresentações gratuitas e atividades culturais acessíveis.

Durante a pandemia, o espaço se reinventou ao lançar uma plataforma online de transmissões ao vivo, ampliando seu alcance e consolidando um modelo híbrido de programação.

Fundado há 51 anos, o Gamboa é hoje administrado pela Associação Grupo Estado Dramático, que atua em modelo de gestão coletiva desde 2007. A campanha Fica Gamboa surge, assim, como mais um capítulo de resistência e mobilização em defesa de um dos equipamentos culturais mais simbólicos de Salvador.