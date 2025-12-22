Festival gratuito em Salvador terá atrações de peso: veja programação

Parque da Cidade - Foto: Divulgação

A capital baiana se prepara para receber a quarta edição do Festival do Parque. A organização divulgou a grade de atrações, confirmando a presença de grandes nomes da música, como Tomate, Banda Eva e Thiago Aquino, com acesso gratuito para o público.

O palco será montado no Parque da Cidade (Itaigara), transformando o espaço em um ponto de encontro cultural e musical durante três fins de semana de janeiro de 2026.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O festival será realizado nos dias 10 e 11, 17 e 18, e 24 e 25 de janeiro. A programação tem início, a partir das 9h, com atividades que se estendem até o final do dia.

Os shows acontecerão em dois pontos centrais do parque: o gramado e a Concha Acústica, sujeitos à capacidade máxima de espectadores.

O público terá a chance de assistir a shows de estilos variados, conforme a seguinte distribuição dos artistas mais aguardados: Banda Eva e Jau, dia 11; Thiago Aquino e Bailinho de Quinta, dua 18; Tomate e Filhos de Jorge, dia 18.

Além destes nomes, o line-up inclui a cantora Thati (abrindo o evento no dia 10), Mundo Bita e Tio Paulinho (com foco no público infantil), Di Dengo, Uel, Jeanne Lima, Klessinha, Ruan Santana, Filipe Escandurras e Mamacita.