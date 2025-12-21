Réveillon, festas de largo e Carnaval: Salvador projeta verão histórico

Taxa de ocupação em Salvador tem se mantido acima dos 85% - Foto: Divulgação prefeitura de Salvador

Com a chegada oficial do Verão neste domingo, 21, a capital baiana se prepara para, segundo expectativa do diretor de Turismo de Salvador (Secult), Gegê Magalhães, a "maior temporada de todos os tempos".

A cidade quer se consolidar como um dos destinos mais procurados do país, esperando receber milhões de visitantes até o Carnaval.

Receita turística da cidade já registrou um crescimento superior a 50% em comparação com anos anteriores Gegê Magalhães - diretor da Secult

As projeções otimistas da Secult apontam para um fluxo de mais de 3,4 milhões de turistas no período de alta estação, superando o número de visitantes no primeiro trimestre de 2025, quando recebeu 2,6 milhões de turistas.

Ocupação hoteleira e Festival Virada

O reflexo desse entusiasmo já é sentido na rede hoteleira. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Magalhães adianta que a taxa de ocupação em Salvador tem se mantido acima dos 85%, com picos em finais de semana e feriados.

“O grande motor de partida para a temporada é o Festival Virada Salvador, que atrai multidões para a orla da Boca do Rio nos dias de Réveillon”, sendo classificado pelo diretor como o "maior evento público do Brasil".

Festival Virada Salvador | Foto: Divulgação prefeitura de Salvador

Programação Festival Virada Salvador

Sábado (27 de dezembro): Léo Santana, Wesley Safadão, Parangolé, Xand Avião, Léo Foguete.

Léo Santana, Wesley Safadão, Parangolé, Xand Avião, Léo Foguete. Domingo (28 de dezembro): sertanejo e axé se encontram neste dia, que terá shows de Claudia Leitte, Simone Mendes, além da energia do reggae de Edson Gomes e do arrocha de Pablo.

sertanejo e axé se encontram neste dia, que terá shows de Claudia Leitte, Simone Mendes, além da energia do reggae de Edson Gomes e do arrocha de Pablo. Segunda-feira (29 de dezembro): programação segue com a dupla sertaneja Matheus & Kauan, o forró de Nattan e ícones do axé como Durval Lelys e Psirico.

programação segue com a dupla sertaneja Matheus & Kauan, o forró de Nattan e ícones do axé como Durval Lelys e Psirico. Terça-feira (30 de dezembro): véspera da virada terá a energia de Bell Marques, a música eletrônica do DJ Alok, o samba romântico de Belo e a percussão marcante do Olodum.

véspera da virada terá a energia de Bell Marques, a música eletrônica do DJ Alok, o samba romântico de Belo e a percussão marcante do Olodum. Quarta-feira (31 de dezembro - Virada): noite mais esperada será comandada por Ivete Sangalo, que fará a contagem regressiva para 2026. A Virada também contará com shows de Jorge & Mateus, Mari Fernandez, Timbalada e Xanddy Harmonia.

Além das festas privadas e dos grandes shows, a temporada mais quente do ano em Salvador tem sua identidade marcada pelas tradições populares. Gegê Magalhães destaca a força das celebrações de rua que irão tomar conta da cidade.

"O Verão é o momento em que as nossas festas populares ficam muito fortes, começando já na primeira semana de janeiro com a Lavagem do Bonfim, no dia 15 de janeiro", afirma Magalhães.

Programação de festas populares

Lavagem do Bonfim | Foto: Divulgação prefeitura de Salvador

Pôr do Som (01 de janeiro): abrindo o ano, o show tradicional de Daniela Mercury no Farol da Barra, deve atrair milhares de pessoas para celebrar a chegada do novo ano.

abrindo o ano, o show tradicional de Daniela Mercury no Farol da Barra, deve atrair milhares de pessoas para celebrar a chegada do novo ano. Festa de Reis/Lapinha (05 e 06 de janeiro): o Largo da Lapinha se enche de tradição para celebrar o Dia de Reis. O evento é marcado por manifestações culturais e apresentações de Ternos de Reis.

o Largo da Lapinha se enche de tradição para celebrar o Dia de Reis. O evento é marcado por manifestações culturais e apresentações de Ternos de Reis. Lavagem do Bonfim (15 de janeiro): ponto alto da fé baiana, milhares de pessoas participam do cortejo, que sai da Igreja da Conceição da Praia (Cidade Baixa) e percorre 8 km até a Basílica do Nosso Senhor do Bonfim, onde é feita a lavagem simbólica das escadarias por baianas vestidas a rigor.

ponto alto da fé baiana, milhares de pessoas participam do cortejo, que sai da Igreja da Conceição da Praia (Cidade Baixa) e percorre 8 km até a Basílica do Nosso Senhor do Bonfim, onde é feita a lavagem simbólica das escadarias por baianas vestidas a rigor. Festa de Iemanjá (02 de fevereiro): maior celebração dedicada à Rainha do Mar no Brasil. O bairro do Rio Vermelho se veste de azul e branco para a entrega das oferendas na Praia da Paciência, um evento de profunda religiosidade e apelo popular.

maior celebração dedicada à Rainha do Mar no Brasil. O bairro do Rio Vermelho se veste de azul e branco para a entrega das oferendas na Praia da Paciência, um evento de profunda religiosidade e apelo popular. Lavagem de Itapuã (05 de fevereiro): uma das últimas e mais tradicionais festas do ciclo de lavagens, o bairro de Itapuã se mobiliza em um cortejo rico em manifestações culturais que antecedem o Carnaval.

Festa de Iemanjá acontece no dia 2 de fevereiro, no bairro Rio Vermelho | Foto: Divulgação prefeitura de Salvador

“A expectativa é que a estratégia de valorização cultural e de eventos promovida pela prefeitura impulsione a receita turística da cidade, que já registrou um crescimento superior a 50% em comparação com anos anteriores, confirmando Salvador como capital da alegria e da hospitalidade neste verão”, projeta Gegê.

Ensaios de Verão

Bandas e artistas famosos da Bahia, e do Brasil, realizam shows de pré-Carnaval em locais como a Arena Fonte Nova, Concha Acústica e Wet com festas quase semanais.

“A Melhor Segunda-Feira do Mundo” (Xanddy Harmonia)

Comandado por Xanddy Harmonia, este é um dos ensaios mais esperados. Em 2026, terá um formato especial de gravação de audiovisual no início do ano, com convidados de peso como Saulo Fernandes e Henry Freitas. O evento acontece na Concha Acústica do TCA em 05 de Janeiro, e a edição tradicional pré-Carnaval está confirmada para 09 de Fevereiro.

Timbalada

No seu berço, a Candyall Guetho Square, a Timbalada realiza seus ensaios com o toque da percussão única da banda. É um evento imperdível para quem busca a essência musical de Salvador. Os shows estão confirmados para 04 e 18 de Janeiro e 01 de Fevereiro.

Baile da Santinha (Léo Santana)

O "Gigante" Léo Santana comanda o maior evento do pagode baiano na temporada, conhecido pela sua superprodução e convidados de renome nacional. O Baile da Santinha está confirmado para o dia 09 de Janeiro no WET Eventos.

Sarau du Brown (Carlinhos Brown)

O Sarau du Brown celebra a música e a cultura no bairro do Candeal. Carlinhos Brown recebe grandes nomes da música em um ambiente que valoriza a percussão e a inovação. O primeiro Sarau está marcado para 11 de Janeiro na Candyall Guetho Square.

Pôr do Jau (Jau)

O cantor Jau realiza o projeto Pôr do Jau no Porto Salvador, oferecendo uma combinação de boa música e uma das vistas mais bonitas da cidade. A primeira edição será no dia 03 de Janeiro (com Edson Gomes), seguida por shows nos dias 08, 15 e 22 de Janeiro.

O Festival de Verão de Salvador também ocorre nessa temporada, nos dias 24 e 25 de Janeiro, no WET Eventos (av. Paralela), reunindo grandes nomes da cena musical local e nacional.

Carnaval 2026: datas, circuitos e atrações principais

Festa é distribuída em três circuitos | Foto: Divulgação prefeitura de Salvador

O Carnaval de Salvador em 2026 será realizado de quinta-feira, 12 de fevereiro, a Quarta-feira de Cinzas, 18 de fevereiro, com dias de Pré-Carnaval que aquecem a cidade. A festa é distribuída em três circuitos principais, cada um com uma característica única.

Os três palcos da folia

Circuito Dodô (Barra-Ondina): circuito mais longo, badalado e turístico, ligando o Farol da Barra ao Bairro de Ondina. Recebe os trios dos grandes artistas e os principais camarotes da cidade.

circuito mais longo, badalado e turístico, ligando o Farol da Barra ao Bairro de Ondina. Recebe os trios dos grandes artistas e os principais camarotes da cidade. Circuito Osmar (Campo Grande): o mais tradicional e popular. É o palco da abertura oficial, da passagem dos Blocos Afro (como Ilê Aiyê e Olodum) e de muitos trios independentes (Pipoca).

o mais tradicional e popular. É o palco da abertura oficial, da passagem dos Blocos Afro (como Ilê Aiyê e Olodum) e de muitos trios independentes (Pipoca). Circuito Batatinha (Pelourinho): dedicado à cultura e à tranquilidade. No Centro Histórico, a folia não tem trios elétricos e é marcada por fanfarras, marchinhas e blocos tradicionais de samba.

Blocos

Os foliões que optam por blocos com cordas já podem esperar a presença dos maiores nomes do axé nos circuitos Dodô e Osmar.

Bell Marques: comanda o Bloco da Quinta, o Vumbora e o Camaleão, estando presente em até seis dias de folia.

comanda o Bloco da Quinta, o Vumbora e o Camaleão, estando presente em até seis dias de folia. Ivete Sangalo: desfila com o Bloco Coruja no sábado e na segunda-feira.

desfila com o Bloco Coruja no sábado e na segunda-feira. Léo Santana: se apresenta na sexta e no sábado com o Bloco Nana.

se apresenta na sexta e no sábado com o Bloco Nana. Durval Lelys: desfila com o Bloco Me Abraça no domingo e segunda-feira.

desfila com o Bloco Me Abraça no domingo e segunda-feira. Claudia Leitte : comanda o Bloco Largadinho no domingo.

Pipoca

Artistas como BaianaSystem, Saulo Fernandes e Xanddy Harmonia costumam ser presenças confirmadas nos trios sem cordas, garantindo que o público possa curtir os principais nomes do Carnaval sem a necessidade de abadá, especialmente no Circuito Osmar.