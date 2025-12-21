Menu
RECORDE DE TURISTAS

Réveillon, festas de largo e Carnaval: Salvador projeta verão histórico

Projeções da Secult apontam para um fluxo de mais de 3,4 milhões de turistas no período de alta estação

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

21/12/2025 - 7:46 h | Atualizada em 22/12/2025 - 17:18
Taxa de ocupação em Salvador tem se mantido acima dos 85%
Taxa de ocupação em Salvador tem se mantido acima dos 85%

Com a chegada oficial do Verão neste domingo, 21, a capital baiana se prepara para, segundo expectativa do diretor de Turismo de Salvador (Secult), Gegê Magalhães, a "maior temporada de todos os tempos".

A cidade quer se consolidar como um dos destinos mais procurados do país, esperando receber milhões de visitantes até o Carnaval.

Receita turística da cidade já registrou um crescimento superior a 50% em comparação com anos anteriores
Gegê Magalhães - diretor da Secult

As projeções otimistas da Secult apontam para um fluxo de mais de 3,4 milhões de turistas no período de alta estação, superando o número de visitantes no primeiro trimestre de 2025, quando recebeu 2,6 milhões de turistas.

Ocupação hoteleira e Festival Virada

O reflexo desse entusiasmo já é sentido na rede hoteleira. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Magalhães adianta que a taxa de ocupação em Salvador tem se mantido acima dos 85%, com picos em finais de semana e feriados.

“O grande motor de partida para a temporada é o Festival Virada Salvador, que atrai multidões para a orla da Boca do Rio nos dias de Réveillon”, sendo classificado pelo diretor como o "maior evento público do Brasil".

Festival Virada Salvador
Festival Virada Salvador | Foto: Divulgação prefeitura de Salvador

Programação Festival Virada Salvador

  • Sábado (27 de dezembro): Léo Santana, Wesley Safadão, Parangolé, Xand Avião, Léo Foguete.
  • Domingo (28 de dezembro): sertanejo e axé se encontram neste dia, que terá shows de Claudia Leitte, Simone Mendes, além da energia do reggae de Edson Gomes e do arrocha de Pablo.
  • Segunda-feira (29 de dezembro): programação segue com a dupla sertaneja Matheus & Kauan, o forró de Nattan e ícones do axé como Durval Lelys e Psirico.
  • Terça-feira (30 de dezembro): véspera da virada terá a energia de Bell Marques, a música eletrônica do DJ Alok, o samba romântico de Belo e a percussão marcante do Olodum.
  • Quarta-feira (31 de dezembro - Virada): noite mais esperada será comandada por Ivete Sangalo, que fará a contagem regressiva para 2026. A Virada também contará com shows de Jorge & Mateus, Mari Fernandez, Timbalada e Xanddy Harmonia.

Além das festas privadas e dos grandes shows, a temporada mais quente do ano em Salvador tem sua identidade marcada pelas tradições populares. Gegê Magalhães destaca a força das celebrações de rua que irão tomar conta da cidade.

"O Verão é o momento em que as nossas festas populares ficam muito fortes, começando já na primeira semana de janeiro com a Lavagem do Bonfim, no dia 15 de janeiro", afirma Magalhães.

Programação de festas populares

Lavagem do Bonfim
Lavagem do Bonfim | Foto: Divulgação prefeitura de Salvador
  • Pôr do Som (01 de janeiro): abrindo o ano, o show tradicional de Daniela Mercury no Farol da Barra, deve atrair milhares de pessoas para celebrar a chegada do novo ano.
  • Festa de Reis/Lapinha (05 e 06 de janeiro): o Largo da Lapinha se enche de tradição para celebrar o Dia de Reis. O evento é marcado por manifestações culturais e apresentações de Ternos de Reis.
  • Lavagem do Bonfim (15 de janeiro): ponto alto da fé baiana, milhares de pessoas participam do cortejo, que sai da Igreja da Conceição da Praia (Cidade Baixa) e percorre 8 km até a Basílica do Nosso Senhor do Bonfim, onde é feita a lavagem simbólica das escadarias por baianas vestidas a rigor.
  • Festa de Iemanjá (02 de fevereiro): maior celebração dedicada à Rainha do Mar no Brasil. O bairro do Rio Vermelho se veste de azul e branco para a entrega das oferendas na Praia da Paciência, um evento de profunda religiosidade e apelo popular.
  • Lavagem de Itapuã (05 de fevereiro): uma das últimas e mais tradicionais festas do ciclo de lavagens, o bairro de Itapuã se mobiliza em um cortejo rico em manifestações culturais que antecedem o Carnaval.
Festa de Iemanjá acontece no dia 2 de fevereiro, no bairro Rio Vermelho
Festa de Iemanjá acontece no dia 2 de fevereiro, no bairro Rio Vermelho | Foto: Divulgação prefeitura de Salvador

“A expectativa é que a estratégia de valorização cultural e de eventos promovida pela prefeitura impulsione a receita turística da cidade, que já registrou um crescimento superior a 50% em comparação com anos anteriores, confirmando Salvador como capital da alegria e da hospitalidade neste verão”, projeta Gegê.

Ensaios de Verão

Bandas e artistas famosos da Bahia, e do Brasil, realizam shows de pré-Carnaval em locais como a Arena Fonte Nova, Concha Acústica e Wet com festas quase semanais.

“A Melhor Segunda-Feira do Mundo” (Xanddy Harmonia)

Comandado por Xanddy Harmonia, este é um dos ensaios mais esperados. Em 2026, terá um formato especial de gravação de audiovisual no início do ano, com convidados de peso como Saulo Fernandes e Henry Freitas. O evento acontece na Concha Acústica do TCA em 05 de Janeiro, e a edição tradicional pré-Carnaval está confirmada para 09 de Fevereiro.

Timbalada

No seu berço, a Candyall Guetho Square, a Timbalada realiza seus ensaios com o toque da percussão única da banda. É um evento imperdível para quem busca a essência musical de Salvador. Os shows estão confirmados para 04 e 18 de Janeiro e 01 de Fevereiro.

Baile da Santinha (Léo Santana)

O "Gigante" Léo Santana comanda o maior evento do pagode baiano na temporada, conhecido pela sua superprodução e convidados de renome nacional. O Baile da Santinha está confirmado para o dia 09 de Janeiro no WET Eventos.

Sarau du Brown (Carlinhos Brown)

O Sarau du Brown celebra a música e a cultura no bairro do Candeal. Carlinhos Brown recebe grandes nomes da música em um ambiente que valoriza a percussão e a inovação. O primeiro Sarau está marcado para 11 de Janeiro na Candyall Guetho Square.

Pôr do Jau (Jau)

O cantor Jau realiza o projeto Pôr do Jau no Porto Salvador, oferecendo uma combinação de boa música e uma das vistas mais bonitas da cidade. A primeira edição será no dia 03 de Janeiro (com Edson Gomes), seguida por shows nos dias 08, 15 e 22 de Janeiro.

O Festival de Verão de Salvador também ocorre nessa temporada, nos dias 24 e 25 de Janeiro, no WET Eventos (av. Paralela), reunindo grandes nomes da cena musical local e nacional.

Carnaval 2026: datas, circuitos e atrações principais

Festa é distribuída em três circuitos
Festa é distribuída em três circuitos | Foto: Divulgação prefeitura de Salvador

O Carnaval de Salvador em 2026 será realizado de quinta-feira, 12 de fevereiro, a Quarta-feira de Cinzas, 18 de fevereiro, com dias de Pré-Carnaval que aquecem a cidade. A festa é distribuída em três circuitos principais, cada um com uma característica única.

Os três palcos da folia

  • Circuito Dodô (Barra-Ondina): circuito mais longo, badalado e turístico, ligando o Farol da Barra ao Bairro de Ondina. Recebe os trios dos grandes artistas e os principais camarotes da cidade.
  • Circuito Osmar (Campo Grande): o mais tradicional e popular. É o palco da abertura oficial, da passagem dos Blocos Afro (como Ilê Aiyê e Olodum) e de muitos trios independentes (Pipoca).
  • Circuito Batatinha (Pelourinho): dedicado à cultura e à tranquilidade. No Centro Histórico, a folia não tem trios elétricos e é marcada por fanfarras, marchinhas e blocos tradicionais de samba.

Blocos

Os foliões que optam por blocos com cordas já podem esperar a presença dos maiores nomes do axé nos circuitos Dodô e Osmar.

  • Bell Marques: comanda o Bloco da Quinta, o Vumbora e o Camaleão, estando presente em até seis dias de folia.
  • Ivete Sangalo: desfila com o Bloco Coruja no sábado e na segunda-feira.
  • Léo Santana: se apresenta na sexta e no sábado com o Bloco Nana.
  • Durval Lelys: desfila com o Bloco Me Abraça no domingo e segunda-feira.
  • Claudia Leitte: comanda o Bloco Largadinho no domingo.

Pipoca

Artistas como BaianaSystem, Saulo Fernandes e Xanddy Harmonia costumam ser presenças confirmadas nos trios sem cordas, garantindo que o público possa curtir os principais nomes do Carnaval sem a necessidade de abadá, especialmente no Circuito Osmar.

Tags:

Carnaval 2026 ensaios de verão festas de largo Festival de Verão 2026 verão salvador

x