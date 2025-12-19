Verão começa com "atraso" de seis horas; entenda o que mudou

Estação se estenderá até 20 de março de 2026 - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O Verão de 2025/2026 terá seu início oficial no Brasil no dia 21 de dezembro, precisamente às 12h03 (horário de Brasília), um domingo.

A estação se estenderá até 20 de março de 2026, mas seu horário de começo, que apresenta um "atraso" de cerca de seis horas em relação ao ano anterior, levanta uma questão sobre a precisão do nosso calendário.

De acordo com o Observatório Nacional (ON), a variação de horário, que faz os solstícios e equinócios iniciarem em momentos diferentes a cada ano, é um fenômeno astronômico normal.

O principal motivo é o descompasso entre o ano civil (365 dias) e o ano tropical, que é o tempo real que a Terra leva para completar sua órbita ao redor do Sol. Essa diferença, segundo o ON, é de aproximadamente seis horas por ano.

“Uma das formas de estudarmos o movimento dos astros é utilizar o sistema geocêntrico, ou seja, do ponto de vista da Terra. Assim, definimos a esfera celeste onde o equador celeste é a continuação do equador terrestre”, explica a astrônoma do ON, Dra. Josina Nascimento

“Em seu movimento anual, chamado de eclíptica, o Sol cruza o equador celeste duas vezes por ano. Estes pontos exatos são chamados de equinócios. Já quando o sol está em seu ponto mais distante do equador celeste, o que também ocorre duas vezes no ano, ocorrem os solstícios”, completa Josina.

