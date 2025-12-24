Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CLÁSSICO

Entenda por que Roberto Carlos mudou letra no especial de Natal

Exibição ocorreu na TV Globo nesta terça-feira, 23

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

24/12/2025 - 13:56 h
Roberto Carlos
Roberto Carlos -

Foi ao ar o esperado especial de Natal de Roberto Carlos na TV Globo nesta terça-feira, 23. No entanto, um detalhe chamou a atenção dos internautas: o cantor alterou a letra de uma clássica música.

O artista, que se apresenta nesta sexta-feira, 26, em Salvador com a turnê “Eu Ofereço Flores”, modificou um verso da canção “Amigo” para homenagear Erasmo Carlos, que morreu em 2022.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na versão original, o trecho diz: “Mas é muito bom saber que você é meu amigo.” Durante o especial, porém, Roberto cantou: “É muito bom saber que Erasmo é meu amigo.”

Leia Também:

O erro que você não pode cometer no show de Roberto Carlos em Salvador
Saiba o que não pode faltar no camarim de Roberto Carlos em Salvador
Bahia e Roberto Carlos: uma história de encontros memoráveis

O programa contou com a participação de diversos convidados da música brasileira, entre eles João Gomes, Fafá de Belém e Supla. A gravação ocorreu no dia 12 de dezembro, em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

roberto carlos Roberto Carlos cantor Roberto Carlos especial

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Roberto Carlos
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Roberto Carlos
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Roberto Carlos
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Roberto Carlos
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x