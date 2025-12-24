CLÁSSICO
Entenda por que Roberto Carlos mudou letra no especial de Natal
Exibição ocorreu na TV Globo nesta terça-feira, 23
Foi ao ar o esperado especial de Natal de Roberto Carlos na TV Globo nesta terça-feira, 23. No entanto, um detalhe chamou a atenção dos internautas: o cantor alterou a letra de uma clássica música.
O artista, que se apresenta nesta sexta-feira, 26, em Salvador com a turnê “Eu Ofereço Flores”, modificou um verso da canção “Amigo” para homenagear Erasmo Carlos, que morreu em 2022.
Na versão original, o trecho diz: “Mas é muito bom saber que você é meu amigo.” Durante o especial, porém, Roberto cantou: “É muito bom saber que Erasmo é meu amigo.”
O programa contou com a participação de diversos convidados da música brasileira, entre eles João Gomes, Fafá de Belém e Supla. A gravação ocorreu no dia 12 de dezembro, em Gramado, no Rio Grande do Sul.
