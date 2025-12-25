MÚSICA
Morre mãe do cantor Bruno, da dupla com Marrone, na noite de Natal
Confirmação veio por meio de uma nota oficial enviada pela equipe do artista
Por Isabela Cardoso
Morreu na madrugada desta quinta-feira, 25, em plena noite de Natal, Ana Félix de Miranda, carinhosamente conhecida como Dona Anita, mãe do cantor Bruno, da dupla Bruno & Marrone. Aos 81 anos, ela não resistiu a complicações de saúde que enfrentava há algum tempo.
A confirmação veio por meio de uma nota oficial enviada pela equipe do artista. Segundo o comunicado, a causa do falecimento foi a Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (SARA).
Dona Anita deixa um legado familiar de cinco filhos, 11 netos e dois bisnetos. Conhecida por levar uma vida reclusa e longe dos holofotes, ela era o pilar da família Miranda.
Em respeito ao momento de dor, os familiares optaram por não divulgar o local e o horário do velório e do sepultamento. O objetivo é garantir uma despedida íntima, reservada apenas aos parentes e amigos próximos.
"Agradecemos o carinho de todos!", encerrou a assessoria no comunicado à imprensa.
Até o momento, o cantor não se manifestou nas redes sociais. Fãs e colegas do meio sertanejo começaram a publicar mensagens de solidariedade nas redes sociais da dupla, desejando força à família neste momento difícil que coincide com as celebrações natalinas.
Histórico de saúde e a luta contra a Covid-19
Em 2020, Dona Anita enfrentou uma dura batalha contra a Covid-19. Na ocasião, Bruno usou suas redes sociais para expressar aflição, mas também alívio pela recuperação da mãe, destacando a importância do atendimento rápido.
"Graças a Deus eu tive a condição de fazer isso por ela. Muita gente não tem condição e acaba morrendo por falta de cuidado", afirmou o sertanejo na época. Desde então, a saúde de Anita vinha sendo monitorada de perto pela família.
