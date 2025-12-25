Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Morre mãe do cantor Bruno, da dupla com Marrone, na noite de Natal

Confirmação veio por meio de uma nota oficial enviada pela equipe do artista

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

25/12/2025 - 12:41 h
Bruno e a mãe, Dona Anita
Bruno e a mãe, Dona Anita -

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 25, em plena noite de Natal, Ana Félix de Miranda, carinhosamente conhecida como Dona Anita, mãe do cantor Bruno, da dupla Bruno & Marrone. Aos 81 anos, ela não resistiu a complicações de saúde que enfrentava há algum tempo.

A confirmação veio por meio de uma nota oficial enviada pela equipe do artista. Segundo o comunicado, a causa do falecimento foi a Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (SARA).

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Dona Anita deixa um legado familiar de cinco filhos, 11 netos e dois bisnetos. Conhecida por levar uma vida reclusa e longe dos holofotes, ela era o pilar da família Miranda.

Em respeito ao momento de dor, os familiares optaram por não divulgar o local e o horário do velório e do sepultamento. O objetivo é garantir uma despedida íntima, reservada apenas aos parentes e amigos próximos.

"Agradecemos o carinho de todos!", encerrou a assessoria no comunicado à imprensa.

Leia Também:

“Dor enorme”, mãe de jovem morta ao ser arrastada de carro desabafa
Troca de presentes no Natal: veja quando a loja é obrigada a aceitar
Brasil não atinge meta da OMS e tem aumento de casos de tuberculose

Até o momento, o cantor não se manifestou nas redes sociais. Fãs e colegas do meio sertanejo começaram a publicar mensagens de solidariedade nas redes sociais da dupla, desejando força à família neste momento difícil que coincide com as celebrações natalinas.

Histórico de saúde e a luta contra a Covid-19

Em 2020, Dona Anita enfrentou uma dura batalha contra a Covid-19. Na ocasião, Bruno usou suas redes sociais para expressar aflição, mas também alívio pela recuperação da mãe, destacando a importância do atendimento rápido.

"Graças a Deus eu tive a condição de fazer isso por ela. Muita gente não tem condição e acaba morrendo por falta de cuidado", afirmou o sertanejo na época. Desde então, a saúde de Anita vinha sendo monitorada de perto pela família.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bruno e Marrone natal sertanejo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bruno e a mãe, Dona Anita
Play

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Bruno e a mãe, Dona Anita
Play

Escandurras leva o samba às ruas de Salvador em novo audiovisual

Bruno e a mãe, Dona Anita
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Bruno e a mãe, Dona Anita
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

x