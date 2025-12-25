Morre mãe do cantor Bruno, da dupla com Marrone, na noite de Natal

Bruno e a mãe, Dona Anita - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Morreu na madrugada desta quinta-feira, 25, em plena noite de Natal, Ana Félix de Miranda, carinhosamente conhecida como Dona Anita, mãe do cantor Bruno, da dupla Bruno & Marrone. Aos 81 anos, ela não resistiu a complicações de saúde que enfrentava há algum tempo.

A confirmação veio por meio de uma nota oficial enviada pela equipe do artista. Segundo o comunicado, a causa do falecimento foi a Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (SARA).

Dona Anita deixa um legado familiar de cinco filhos, 11 netos e dois bisnetos. Conhecida por levar uma vida reclusa e longe dos holofotes, ela era o pilar da família Miranda.

Em respeito ao momento de dor, os familiares optaram por não divulgar o local e o horário do velório e do sepultamento. O objetivo é garantir uma despedida íntima, reservada apenas aos parentes e amigos próximos.

"Agradecemos o carinho de todos!", encerrou a assessoria no comunicado à imprensa.

Até o momento, o cantor não se manifestou nas redes sociais. Fãs e colegas do meio sertanejo começaram a publicar mensagens de solidariedade nas redes sociais da dupla, desejando força à família neste momento difícil que coincide com as celebrações natalinas.

Histórico de saúde e a luta contra a Covid-19

Em 2020, Dona Anita enfrentou uma dura batalha contra a Covid-19. Na ocasião, Bruno usou suas redes sociais para expressar aflição, mas também alívio pela recuperação da mãe, destacando a importância do atendimento rápido.

"Graças a Deus eu tive a condição de fazer isso por ela. Muita gente não tem condição e acaba morrendo por falta de cuidado", afirmou o sertanejo na época. Desde então, a saúde de Anita vinha sendo monitorada de perto pela família.