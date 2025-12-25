Festival Virada deve injetar mais de R$ 590 milhões em Salvador

FESTIVAL VIRADA SALVADOR - Foto: CLARA PESSOA/AG. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou, na tarde desta quinta-feira, 25, durante a realização do Natal Salvador, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, que a capital baiana entra na reta final das celebrações de fim de ano com alta expectativa cultural e econômica para o Festival Virada Salvador 2026. O evento conta com shows do Padre Jaciel Bezerra e Frei Gilson.

Segundo ele, a programação, que conta nesta quinta com a Santa Missa do Natal Salvador e segue, nesta sexta-feira (26), com o apresentação especial de Roberto Carlos, antes do início oficial do Festival Virada, a partir do dia 27, consolida Salvador como o maior Réveillon do Brasil, reunindo uma programação extensa e diversificada.

Bruno Reis destacou que o Festival Virada a diversidade cultural da programação do Virada Salvador, que contempla diferentes estilos e ritmos musicais. “São diversos estilos que agradam a todos os públicos, da galera mais jovem à de idade mais avançada, do reggae ao pagode, ao samba, passando pelo axé music e chegando ao sertanejo”, afirmou. A expectativa, segundo o gestor, é de arena cheia durante todos os dias do evento, com a presença de milhares de soteropolitanos e visitantes do interior da Bahia, de outros estados do país e do exterior.

O prefeito também ressaltou a estrutura montada para receber o público, com facilidade de acesso e saída, além de serviços voltados à segurança e ao conforto. “A diversão e a alegria estão garantidas. O objetivo é receber bem as pessoas, elevar a alegria da cidade, estimular a economia, gerar emprego e renda e divulgar Salvador para o Brasil e para o mundo”, disse.

No campo econômico, Bruno Reis afirmou que a estimativa é de que cerca de R$ 591 milhões sejam injetados na economia da capital durante o período do evento. Segundo ele, o impacto é resultado tanto da chegada de visitantes quanto da permanência dos próprios soteropolitanos na cidade. “Antes, muitas pessoas viajavam para outras cidades. Hoje, ficam em Salvador porque têm um grande evento”, destacou.

Emprego e renda

De acordo com o prefeito, apenas no entorno da arena do Festival Virada Salvador são gerados mais de cinco mil empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia local. Ele explicou ainda que o aumento da arrecadação, somado ao apoio de patrocinadores, contribui para viabilizar o evento e ampliar seus efeitos positivos. “É um evento importantíssimo para a nossa cidade, que já é uma tradição e que, este ano, será ainda maior, deixando legados importantes para Salvador”, concluiu.

Apresentação religiosa

Bruno Reis também celebrou a apresentação do Frei Gilson na capital baiana, realizada com apoio da Prefeitura, como um momento especial para a cidade e, sobretudo, para os cristãos. Segundo ele, o evento integra a programação de encerramento do Natal de Salvador e reforça o caráter plural e inclusivo do calendário cultural da capital.

“Hoje estamos encerrando o nosso Natal com a Santa Missa, que é um show do Frei Gilson. É um motivo de alegria para os cristãos e para todos que acompanham essa programação especial preparada pela Prefeitura”, afirmou o prefeito.