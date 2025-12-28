Conheça a Batekoo, festa baiana que virou símbolo da cultura preta

Festa nasceu em Salvador - Foto: Reprodução

A atriz Bella Campos viralizou nas redes sociais após aparecer com um look completamente transparente na festa Batekoo, no Rio de Janeiro, no sábado, 28. O vestido de renda, combinado com uma lingerie preta, foi a roupa escolhida pela artista para o festival que celebra a cultura negra.

Antes de espalhar as raízes pelo Brasil, a Batekoo nasceu e se criou na Bahia. Nascida em 2014 em Salvador, a festa surgiu como um coletivo periférico despretensioso, e hoje é uma das mais importantes plataformas de entretenimento, cultura e informação com foco na juventude negra e LGBTQIAPN+ do Brasil.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Criada por Mauricio Sacramento e Wesley Miranda, o principal objetivo da Batekoo é divulgar a produção cultural da juventude urbana brasileira dentro e fora do País. "Sempre com foco nas pessoas negras e LGBT. Temos um diálogo entre passado e presente para que sejam pensados possíveis futuros de maneira estratégica, visibilizando agentes antes marginalizados", já declarou Marcela Ramos, uma das integrantes do coletivo.

Com a sua popularização e extrapolando as fronteiras de Salvador, a Batekoo se espalhou, em formato de festival, por outras capitais, como Rio, São Paulo e Brasília. Seus palcos já receberam as cantoras Urias, Karol Conka, Ludmilla, o Kannalha e Gaby Amarantos.

Em 2018, estreou um trio elétrico no carnaval de São Paulo, recebendo uma multidão de pessoas no centro da cidade.