DA BAHIA PARA O BRASIL

Conheça a Batekoo, festa baiana que virou símbolo da cultura preta

Bella Campos viralizou nas redes sociais após aparecer no festival com um look ousado

Carla Melo

Por Carla Melo

28/12/2025 - 17:45 h
Festa nasceu em Salvador
Festa nasceu em Salvador -

A atriz Bella Campos viralizou nas redes sociais após aparecer com um look completamente transparente na festa Batekoo, no Rio de Janeiro, no sábado, 28. O vestido de renda, combinado com uma lingerie preta, foi a roupa escolhida pela artista para o festival que celebra a cultura negra.

Antes de espalhar as raízes pelo Brasil, a Batekoo nasceu e se criou na Bahia. Nascida em 2014 em Salvador, a festa surgiu como um coletivo periférico despretensioso, e hoje é uma das mais importantes plataformas de entretenimento, cultura e informação com foco na juventude negra e LGBTQIAPN+ do Brasil.

Criada por Mauricio Sacramento e Wesley Miranda, o principal objetivo da Batekoo é divulgar a produção cultural da juventude urbana brasileira dentro e fora do País. "Sempre com foco nas pessoas negras e LGBT. Temos um diálogo entre passado e presente para que sejam pensados possíveis futuros de maneira estratégica, visibilizando agentes antes marginalizados", já declarou Marcela Ramos, uma das integrantes do coletivo.

Morre Perry Bamonte, do The Cure, aos 65 anos
Frei Gilson atrai fiés e torna Salvador palco do turismo religioso
Funceb oferece "Curso de Férias" com 28 modalidades de dança

Com a sua popularização e extrapolando as fronteiras de Salvador, a Batekoo se espalhou, em formato de festival, por outras capitais, como Rio, São Paulo e Brasília. Seus palcos já receberam as cantoras Urias, Karol Conka, Ludmilla, o Kannalha e Gaby Amarantos.

Em 2018, estreou um trio elétrico no carnaval de São Paulo, recebendo uma multidão de pessoas no centro da cidade.

batekoo Bella Campos cultura negra entretenimento Brasil juventude LGBTQIAPN+ moda transparente

